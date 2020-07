Interpellés en pleine nuit en train de sniffer de la cocaïne dans les rues de Monaco

On peut parler de nuit blanche! Qu’importent les risques pour deux jeunes italiens attirés par les effets stimulants de la cocaïne. C’était l’occasion de se fracasser plus encore après une soirée d’ivresse. D’autant qu’ils croyaient bénéficier de l’impunité sur le territoire de la Principauté.

Erreur! Le 18 janvier 2020, vers 4 heures, les policiers observaient derrière leurs écrans de surveillance le manège de ces individus sur le boulevard Albert-Ier. Ils étaient suspectés de consommer de la drogue. Une brigade était aussitôt dépêchée sur les lieux.

Pas question de les définir comme de véritables toxicomanes avec un "matos" de moindre importance.

Le premier, enivré avec une alcoolémie de 0,73 mg/l, sort de sa poche 0,15 gramme de coke.

Le second, bituré avec un taux de 1,73 mg/l, possède 0,23 gramme de résine de cannabis. "Placé en garde à vue, souligne le président Jérôme Fougeras Lavergnolle à l’audience, vous reconnaissez les faits et sur les enregistrements de vidéosurveillance on vous voit tous les deux en train de renifler une ligne de substance blanche sur un téléphone portable. Où vous êtes-vous procurés les stupéfiants?"

L’air enfariné, le prévenu le plus impliqué avoue avoir acheté l’alcaloïde "en Italie, la veille, pour une quarantaine d’euros". L’autre, sans plus d’imagination, aurait été abordé par "un black à la sortie de La Rascasse sur le port pour lui proposer de la résine".

"Pas d’offre, pas de consommateurs"

Mais pour le premier substitut Olivier Zamphiroff, "ces deux-là font partie de la grande chaîne qui les relie jusqu’aux producteurs. Avec une consommation presque épicurienne si l’on suit leurs raisonnements altruistes. Le ministre d’État devra décider peut-être de leur maintien sur le territoire monégasque. Il y a une association forcée avec les trafics en tout genre. Les ministères publics sont courroucés par cette tendance à l’absorption de drogues."

Et de citer un slogan chéri, "pas d’offre, pas de consommateurs", avant de requérir respectivement cinq mois assortis du sursis pour le détenteur de cocaïne, "loin d’être le perdreau de l’année", et une amende de 3.000 euros pour l’addict au cannabis.

Le tribunal ramènera les peines à un mois avec sursis et 1.000 euros d’amende.