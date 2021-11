Interpellé avec une bombe lacrymogène et du cannabis, il écope d'une amende de 500 euros

Contrôlé le 23 juin dernier, à 8 heures, à l’entrée de Monaco, il était un des quatre passagers d’un véhicule, candidats à une virée matinale en Principauté.

Mais c’était le seul à posséder une petite boîte en métal contenant trois pochons de chanvre. Plus une bombe lacrymogène pour se défendre en cas d’agression. Tout ce matériel est évidemment interdit en Principauté.

Entre sept à dix joints par semaine

Toutefois, au cours de l’instruction du dossier par le président Florestan Bellinzona (*), ce technicien en climatisation a semblé souffler le chaud et le froid au fil des réponses. L’arme en sa possession, par exemple, appartiendrait-elle à un autre occupant de la bande? Des propos sibyllins qui font réagir le magistrat. "Tous vos amis parlent d’une bombe d’autodéfense qui est la vôtre. Vous vous sacrifieriez pour couvrir un de vos camarades? Est-ce pareil pour le cannabis? Vous consommez?"

Pas d’hallucination cette fois. Le prévenu ne tergiverse pas. Il n’est pas un délinquant. Il fume depuis quatre ans entre sept à dix joints par semaine. Soit une cinquantaine d’euros dépensés par mois. Ce n’est pourtant pas une quantité négligeable pour le président.

Quand le procureur général adjoint Olivier Zamphiroff fait part de ses réquisitions, il reprend une formule qui fait florès sur cette drogue et l’importance des acheteurs finaux, véritables liens avec les narcotrafiquants. "Que l’on ne s’y trompe pas! L’acheteur n’est pas une victime et ce n’est pas ma conception. La personnalisation de la peine? Pour moins de 10 grammes importés à Monaco, sans casier judiciaire et pour le second délit, soit une arme dont le prévenu a pris conscience, ce sera une amende ferme de 500 euros. Cela n’enlèvera rien à la gravité de l’infraction."

"C’est pour une première fois, dans des circonstances particulières"

La défense, par la voix de Me David-André Darmon, du Barreau de Nice, vient bien chercher une peine et l’absence de banalisation. Mais au début de sa plaidoirie, il préfère accorder les violons, car on ne comprendrait pas la présence d’une personne du Rhône avec de tels produits pour rendre visite à une copine de Monaco. Son client est tout simplement parti de Lyon pour participer à un déménagement à Cagnes-sur-Mer. "Toutefois, relève l’avocat, il ne pensait pas se trouver en Principauté au retour de la plage de Cap-d’Ail. Ce jeune homme demande uniquement de payer sa dette!"

Certes, il peut y avoir confusion sur les territoires avoisinant la frontière monégasque! Mais encore une version différente sur le véritable détenteur de la bombe "lacrymo"? "Celle donnée aux enquêteurs, précise le plaideur, permettait aux autres occupants d’échapper à des poursuites pénales. L’arme se trouvait à l’intérieur du véhicule dans des circonstances floues et avec une facture au nom de la mère de la copine du prévenu. Une relaxe au bénéfice du doute serait profitable…"

À l’issue de ce rebondissement imprévu, le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public uniquement sur le montant de l’amende. Amende qu’il a accompagnée du sursis. Et on comprend les propos du président pour expliquer les raisons de l’indulgence: "C’est pour une première fois, dans des circonstances particulières."

* Assesseurs: Morgan Raymond et Carole Delorme-Le Floch.