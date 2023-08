Infirmière condamnée pour meurtres d'enfants: le gouvernement britannique ordonne l'ouverture d'une enquête indépendante

Cette enquête, annoncée dans un communiqué du gouvernement, portera "sur les circonstances derrière les horribles meurtres et tentatives de meurtres de bébés" à l'hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, où travaillait l'infirmière Lucy Letby.

Cette enquête devra aider à "s'assurer que les familles obtiennent les réponses dont elles ont besoin".

Pour rappel, une infirmière anglaise a été jugée coupable vendredi d'avoir tué en un an sept nouveau-nés prématurés dans l'hôpital où elle travaillait et d'avoir tenté d'en assassiner six autres, à l'issue d'un long procès qui a horrifié les Britanniques.

"Froide, calculatrice, cruelle"

Ce jugement "n'enlèvera rien à l'extrême douleur, à la colère et à la détresse que nous avons tous ressenties", ont réagi les familles des victimes dans un communiqué lu sur les marches du tribunal de Manchester (nord) où il aura fallu neuf mois de procès et plus d'un mois de délibérations pour arriver à un verdict. "On ne saura peut-être jamais pourquoi cela est arrivé."

Lucy Letby est désormais considérée comme la tueuse en série d'enfants la plus prolifique de l'histoire moderne du Royaume-Uni et la police continue d'étudier les dossiers de milliers de patients à la recherche d'éventuelles victimes supplémentaires.

Décrite comme "froide, calculatrice, cruelle et tenace" par l'accusation, elle travaillait dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre.