Incendie volontaire à La Turbie: la voisine de palier reconnue coupable et hospitalisée après l'audience

Le 8 juillet vers 23 heures, un incendie se déclare au premier étage d’un immeuble de la rue de l’Amendola à La Turbie. Une mère de famille, ses trois enfants de 4, 9 et 15 ans ainsi que leur grand-mère de 74 ans sont pris au piège.

Les flammes lèchent la porte de leur appartement. Les pompiers arrivent rapidement sur les lieux et les cinq occupants, traumatisés, sont évacués par la fenêtre. Trois hommes sont hospitalisés après avoir inhalé la fumée.

Les soupçons se portent aussitôt sur la voisine de palier âgée de 51 ans, qui souffre de troubles psychiatriques doublés d’une addiction à l’alcool et qui met les nerfs des habitants de l’immeuble à rude épreuve depuis plusieurs années.

"La prochaine fois je fais sauter l’immeuble".

Trois heures avant l’incendie, la quinquagénaire a eu un différend avec la mère de famille à propos de cartons que cette dernière avait entreposés devant sa propre porte. Après avoir proféré des insultes, la voisine l’avait menacée de lui "mettre la misère".

Est-elle passée à l’acte en mettant le feu aux cartons entreposés dans le couloir?

C’est en tout cas ce qu’elle a indiqué à sa fille quelques jours plus tard, en ajoutant, "la prochaine fois je fais sauter l’immeuble".

Des propos prononcés en état d’ébriété dont il ne faut pas tenir compte, se défend, ce lundi, dans le box la prévenue qui nie les faits.

Le tribunal judiciaire de Nice, présidé par Christian Legay, la déclare néanmoins coupable, conformément aux réquisitions de la procureur Carina Garcia. Mais compte tenu de sa pathologie et le rapport de l’expert psychiatre qui conclut à une altération du discernement, aucune peine n’a été prononcée. La voisine irascible a été hospitalisée d’office à l’issue de l’audience, avec obligation d’indemniser les parties civiles.

"Parce qu’elle est malade, on en a conclu que ça ne pouvait être qu’elle et on l’a mise au ban", a plaidé Me Cathy Guittard en défense, qui déplorait l’absence d’enquête approfondie sur les causes de l’incendie.