Images pédopornographiques et sexe avec des poules... un homme jugé dans les Vosges

Un individu âgé d'une soixantaine d'années a été jugé pour deux faits dans les Vosges, la deuxième semaine de septembre. Le premier concernait la détention d'images et de vidéos pédopornographies, et le second pour des sévices sexuels sur ses poules.

Comme le rapportent nos confrères de l'Est Républicain, il a écopé de douze mois de prison avec sursis probatoire pour la première affaire et a été relaxé pour la deuxième.

Avec "tendresse"

Pour l'avocat de la SPA, l'homme devait martyriser ses poules, depuis au moins quarante-huit ans. A la barre, le sexagénaire a expliqué que c'était ses cousins qui l'avaient initié à la pratique lorsqu'il avait 12 ans. Depuis, c'est avec "tendresse", comme il l'a souligné, qu'il a continué, seul.

Le Vosgien se filmait lorsqu'il "faisait l'amour" à ses animaux et postait ensuite les vidéos sur un blog consulté par des adeptes de zoophilie. Les images n'ont pas pu être datées, ce qui lui a permis d'être relaxé.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'homme a fait d'autres confidences à la barre. Il raconte avoir eu envie de le faire avec une vache, mais l'agriculteur lui avait demandé une somme qu'il a jugé trop élevée.