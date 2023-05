Ils veulent "tourner la page" au plus vite: l'audience aux prud'hommes des anciens arbitres "Des Chiffres et des Lettres" reportée

Le verdict sera pour une prochaine fois. Jeudi 4 mai, le célèbre duo des Chiffres et des Lettres, composé d'Arielle Boulin-Prat et de Bertrand Renard, avait rendez-vous devant les prud'hommes, face à leur ancien employeur France Télévisions, huit mois après avoir quitté l'antenne.

La direction de France 3 les avait tous deux remerciés en septembre dernier, après respectivement 36 et 47 ans de bons et loyaux services, alors qu'ils réclamaient la requalification de leur CDDU, contrat à durée déterminée d'usage, très courant à la télévision, en CDI. Ils espéraient donc que soit reconnu un préjudice devant leur départ "contraint et forcé".

Report en janvier 2024

Finalement, après ce rendez-vous, c'est la douche froide. Le Parisien rapporte qu'"après quelques minutes de négociations tendues entre les avocats des deux parties et la présidente du conseil, l’audience a été renvoyée au 26 janvier 2024". Auprès du journal, les deux anciens arbitres se sont dits "dépités".

Pourquoi un tel report? En réalité, l'avocate de Bertrand Renard et d'Arielle Boulin-Prat a reçu l'argumentaire de France Télévisions seulement deux jours avant l'audience : elle n'a donc pas eu le temps de préparer correctement le rendez-vous.

Elle espérait un renvoi au 29 juin, le jour où Emmanuel Journel, un des réalisateurs historiques de l'émission, se présentera devant le conseil pour une affaire similaire, avec encore une fois le CDDU au coeur de l'affaire. Au vu de la situation actuelle, Me Juliette Mascart considère que le délai offre à France Télévisions "le loisir de laisser moisir la situation".

Les deux anciens animateurs, qui demandent 530.000 euros chacun à leur ancien employeur, préfèreraient eux "tourner la page" le plus vite possible. Arielle Boulin-Prat conclut: "On en a un peu marre, car nous n'avons rien fait de mal, nous sommes punis pour rien".