Ils transportaient onze migrants entassés dans un fourgon, deux passeurs finissent en prison

Devant la justice française, deux Pakistanais, soupçonnés d’être des passeurs d’étrangers en situation irrégulière, jugés en comparution immédiate, choisissent de garder le silence. Vu le risque pénal encouru, le président Alain Chemama les invite à s’expliquer. L’un d’eux semble hésiter mais finalement il ne dira pas un mot.

Ali Zeeshan, 18 ans et Nageed Safdar, 30 ans, ont été interpellés à La Turbie par la police aux frontières le 24 septembre, en début d’après-midi. Dans un fourgon Renault en mauvais état, les policiers découvrent à l’arrière onze étrangers entassés, avec leurs bagages, dans des conditions déplorables.

Un rabatteur tunisien à Vintimille

Le scénario est connu: à Vintimille, un rabatteur tunisien a envoyé des candidats à l’exil vers Nageed Safdar, un homme domicilié habituellement en région parisienne. Les étrangers ont embarqué destination Nice, moyennant 250 euros selon un Syrien. Le trajet s’est déroulé "sans air ni lumière ", a confirmé l’un des migrants. Les enquêteurs pensent qu’un premier voyage a pu être effectué le matin.

"Même les animaux ne sont pas transportés de la sorte"

Le procureur a visé la circonstance aggravante de "conditions de transport incompatibles avec la dignité humaine". "Même les animaux ne sont pas transportés de la sorte", a souligné la procureure qui a requis deux ans de prison ferme. Me Kevin Gentili, avocat de Zeeshan Ali, insiste sur la jeunesse de son client, dépendant de son compatriote plus âgé. "Mon client n’est que le passager d’un homme qui possède le véhicule, le permis et les outils pour travailler dans le bâtiment." C’est d’ailleurs dans ce but qu’ils sont venus sur la Côte affirme Me Badr Zerhdoud qui soutient que les onze étrangers seraient montés à l’insu de Naggeb Safdar. Difficile à croire alors que certains ont expliqué qu’ils avaient comme consigne de ne pas parler, une fois embarqués.

Le tribunal correctionnel présidé par Alain Chemama n’a pas été non plus convaincu: le passager a été condamné à quinze mois de prison, le conducteur, déjà connu de la justice, à trente mois. Les deux hommes doivent exécuter leur peine immédiatement. Tous deux sont frappés d’une interdiction du territoire de cinq ans et le fourgon a été confisqué.