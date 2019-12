Ils étaient repartis avec 6 millions d'euros de butin, les braqueurs de la bijouterie Cartier à Monaco jugés jusqu'à lundi

Au point de ne pas venir témoigner en personne à l’audience, ce mercredi, par peur de revoir ceux qui ont mutilé leur volonté de vivre normalement aujourd’hui. La crainte de représailles, les menaces de mort, les mots très durs prononcés le temps de dévaliser la boutique à l’époque ont altéré à tout jamais leur plaisir de vivre.

Seul l’agent de sécurité, à force de thérapies propices à redonner confiance en soi, a eu la force et le courage de venir témoigner à la barre. De raconter son calvaire gravé dans ses chairs à tout jamais. Ce samedi-là, il pleuvait fort. L’agent de sécurité voit apparaître devant la porte un homme sans cagoule, les cheveux longs. C’est Walid Bekkada.

"J’ouvre et, aussitôt à l’intérieur, il est extrêmement agressif avec un pistolet. Je me suis retrouvé au sous-sol où j’ai passé sept minutes à genoux. C’est énorme avec des braqueurs très stressés. Ils m’ont demandé le nombre d’employés présents dans le magasin. J’ai répondu sept, car je n’avais aucune envie de me prendre un coup de crosse dans la tête. Ils voulaient simplement des diamants et savoir où se situait le coffre. Ils étaient vindicatifs, agressifs. Le meneur m’a averti: “Si jamais je retourne en prison, j’envoie quelqu’un pour vous tuer !” Un seul a eu de l’empathie (c’est Sofiane Gallah, ndlr)"

L’agent de sécurité ajoute: "Ce braquage a eu des conséquences catastrophiques sur ma santé. Il n’y avait aucun client au moment de cette action. La police a agi avec un grand professionnalisme en restant au dehors de la boutique pendant tout le temps du braquage."

Le procès reprend ce jeudi matin à 9h30.

"L’intervention était musclée avec des armes de poing chargées"