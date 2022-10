Ils étaient passés par le plafond, le procès des ouvriers cambrioleurs d’une bijouterie de Cap 3000 renvoyé

C’est le lendemain matin que l’on constate que près de 725.000 euros de bijoux ont disparu de vitrines encore achalandées, malgré la fermeture nocturne. Tout porte à croire que cet audacieux fric-frac est l’œuvre de cambrioleurs aguerris. Un scénario digne des meilleurs films de gangsters ou les malfrats se faufilent dans les faux plafonds et les gaines de ventilation.

En chaussures de sécurité et casque de chantier sur le crâne

C’est une réalité bien plus prosaïque qui mènera les enquêteurs sur la piste de deux individus en chaussures de sécurité et casque de chantier sur le crâne. Intervenant à l’époque sur un chantier de rénovation et d’extension, deux ouvriers ont profité d’un "créneau d’opportunité" combinant la pose d’échafaudages, la stupéfiante possibilité de se glisser entre les vitrines du joaillier, de passer par des gaines et des faux plafonds, et enfin de l’heure tardive. Des images vidéo provenant d’autres sources montreront cette fois deux amateurs gentleman cambrioleurs filer avec leur butin, des montres de luxe et de précieux bijoux.

Après plusieurs mois d’enquête la brigade de répression du banditisme de Nice met la main sur Saïd Drouazi, 35 ans natif de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et résidant habituellement à Stains. De retour d’Algérie ou il avait fui après le vol, il avait préféré retourner à son domicile en région parisienne. Trahi par les images vidéo qui ont fini par révéler son identité et une mise sur écoute, il est aujourd’hui détenu pour autre cause, avec une date de sortie de détention prévue début avril 2023. Avec 13 mentions à son casier judiciaire il est défavorablement connu des services de police pour des vols, dégradations, trafic de stupéfiants. Mais son discours a considérablement évolué, laissant présager une réinsertion "facilitée par un renoncement à ses addictions, causes principales de ses comportements délictueux, constatés par le passé", dira son avocat.

Une partie du butin retrouvée

Ses deux complices, frère et sœur, sont poursuivis l’un pour vol l’autre pour recel. Vatsana S. 38 ans, natif de Saint-Denis tente une réinsertion en tant que médiateur dans une association. Sa sœur Linda S., une Parisienne de 41 ans, est assistante maternelle. Une partie du butin avait été retrouvée pour un montant estimé environ 100.000 euros. Eux avaient été démasqués notamment par l’exploitation de la téléphonie. Aujourd’hui sous contrôle judiciaire, ils comparaissaient à la barre du tribunal judiciaire de Grasse le 6 octobre dernier en compagnie de Drouazi, lui par visioconférence. Cette audience étant particulièrement chargée en comparutions immédiates et autres dossiers sur le fond, les magistrats ont préféré renvoyer cette affaire au 13 juin 2023.