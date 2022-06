Ils défigurent leurs victimes dans un parking de Monaco: un an de prison ferme pour le duo de bagarreurs

Plus jamais pareil désordre en Principauté! C’est l’avertissement du tribunal correctionnel adressé aux éventuels fauteurs de troubles qui voudraient en découdre sur le territoire monégasque. Pour s’acquitter du message, les juges ont condamné deux bagarreurs de 28 et 23 ans à une peine de dix-huit mois de prison, dont un an ferme, liberté d’épreuve pendant vingt-quatre mois, obligations de soins et d’indemniser les victimes.

Les deux prévenus ont comparu menottés, ce vendredi à l’audience de flagrance, pour avoir agi dans une violence extrême au sortir d’un établissement de nuit de la route de la Piscine. Retour sur les faits qui remontent à mercredi dernier.

Des lésions, un nez cassé et un coquard

Deux copains, venus de Beausoleil et de Villeneuve-Loubet, ont passé la soirée sur le port Hercule. Ils ont vidé plusieurs verres d’alcool…

Vers 3h30, ils décident de rejoindre le parking Antoine-Ier. Au niveau du péage, avant de reprendre leur véhicule, ils s’en sont pris à trois jeunes. Sans raison apparemment! Particulièrement violents puisqu’imbibés d’alcool, ils ont agressé et asséné de violents coups de poing, notamment au niveau du visage de leurs victimes qui s’en sont tirées avec des lésions, un nez cassé et un coquard, plus huit à douze jours d’ITT.

Alertés, les policiers ont rapidement interpellé les deux provocateurs, placés en garde à vue.

À l’audience, le président Florestan Bellinzona a imposé le visionnage des enregistrements de la vidéosurveillance. "C’est un comportement inadmissible. Pendant que l’un ceinture sa proie et l’étrangle, l’autre a donné des coups de pied…"

"C’est insupportable à regarder"

Les scènes filmées ont provoqué chez les personnes présentes dans le prétoire des cris d’horreur, de douleurs et de compassion face au carnage affiché sur l’écran. "Ces images témoignent de la violence et des souffrances, a réagi Me Arnaud Cheynut, avocat des parties civiles, endurées par mes trois clients. Ils sont là pour exprimer cette situation dramatique qui les a choqués. C’est inquiétant de devoir montrer la vidéo aux prévenus pour qu’ils réalisent leur faute, leurs dégâts. On a des excuses! Mais il faut assurer ses responsabilités de cette agression gratuite. Chiffrer le préjudice subi provisoire: 4.500 euros au total. Quant à la peine, vous apprécierez pour des faits incroyables à Monaco."

Au regard de la gravité des actes, les réquisitions du premier substitut Julien Pronier sont à la fois poignantes et sévères. "Une des victimes a mis courageusement sa vie en péril pour stopper, protéger! Mais on a l’exemple de ce que la nature, plus bestiale qu’humaine, peut faire de pire. Ce n’étaient pas des sacs de boxe où les prévenus, adeptes de sports de combat, ont l’habitude de taper. Il est surprenant et désagréable de subir de telles violences en Principauté où l’on se sent en sécurité. Même à 3 heures du matin. Des coups avec les poings, les pieds, les coudes, les genoux, des étranglements… C’est insupportable à regarder, à écouter les suppliques des victimes qui vous demandent d’arrêter leur calvaire car elles n’ont porté aucun coup. Vous n’avez rien entendu…"

La honte et des regrets

Le visage du parquetier, tendu et menaçant, a fixé deux personnes dans la salle afin de les réprimander en haussant le ton. "On peut s’interroger sur la complicité de leurs copines qui ont filmé la scène avec leur portable et prononcé des mots d’encouragement. Les jeux du ring, on ne les pratique pas en dehors des cordes. Vous sanctionnerez cette lutte sans adversaire par une peine commune aux deux prévenus: dix-huit mois de prison ferme."

Mes Grégoire Gamerdinger et Maeva Zampori vont pourtant tout entreprendre pour éviter l’incarcération de leurs clients respectifs. Ils ont mis en exergue l’importance de cibler où l’altercation a débuté, pourquoi la discussion a dérivé sur des violences et où les coups ont été échangés.

"C’est à cause de l’alcool, a insisté l’avocat. Mon client a été choqué de voir ce qu’il était capable de faire. Il n’avait jamais fait parler de lui auparavant. Une peine ferme risquerait de briser le lien social avec la société. Fractionnez!"

Pour l’avocate, "la perte de la raison a fait disjoncter ce jeune Beausoleillois. Il a paniqué! Écoutez ses sentiments de peur, de regret: il n’a pas regardé la vidéo parce qu’il a honte de son comportement. La peine, si elle est nécessaire, elle doit être instructive et efficace. Préférez une partie avec sursis." Le tribunal complétera sa condamnation par des expertises médicales et le versement des sommes d’un montant total de 4.000 euros pour les parties civiles en attendant le renvoi de l’affaire sur intérêts civils.

* Assesseurs: Léa Parienti-Galfre et Virginie Hoflack.