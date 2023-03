Ils avaient "passé à tabac un homme sans défense" pour une place de stationnement à Monaco: un père et son fils condamnés

Trouver une place pour garer sa voiture en Principauté à certaines heures, tient parfois du casse-tête. Mais la tournure métaphorique de l’expression a pris son véritable sens le mardi 7 février dernier. Vers 8h40, près du square Winston-Churchill, les policiers trouvaient un ressortissant algérien de 48 ans, allongé sur le sol et le visage tuméfié et ensanglanté. Conduis rapidement aux urgences du CHPG par les services de secours, cet ouvrier du bâtiment se voyait prescrire dix jours d’ITT. Mais comment s’était-il retrouvé dans cet état avec de larges blessures sur le front et les joues? Un excès de boissons alcoolisées? Un malaise? Rien de tout cela n’est apparu quand la victime a tenu à témoigner à l’audience de flagrance, la figure encore amochée et le bras droit en écharpe.

"Ils m’ont frappé comme un chien"

"Ils m’ont frappé tous les deux comme un chien", a-t-il déclaré en pointant du doigt un père et un fils de nationalité italienne, arrivés menottés dans le box. "Habituellement, j’utilise les transports en commun pour venir travailler depuis Nice sur un chantier à Monaco. Mais ce jour-là, à cause des grèves, j’étais bien obligé de me servir de mon véhicule afin de me rendre sur mon lieu de travail. J’ai attendu patiemment une quarantaine de minutes avant de trouver une place sur l’avenue de Grande-Bretagne. Dès qu’un emplacement de stationnement s’est libéré, j’ai fait un créneau pour me garer. Mais une camionnette s’est aussitôt faufilée pour usurper l’espace disponible…"

Évidemment mécontent, le plaignant interpellait le conducteur de l’utilitaire pour lui rappeler les codes de bonne conduite à observer en pareil cas, sans le lâcher.

Il s’agissait du père. Le quinquagénaire, gérant d’une société de rénovation et résidant à Monaco, feignant l’ignorance de son acte d’incivisme sans en calculer les conséquences, transportait son matériel dans le hall d’un immeuble en travaux. Quand le fils de 22 ans arrivait dans l’entrée de l’édifice, la victime était repoussée plusieurs fois. Une volée de coups de poing a suivi jusqu’au moment où l’agressé en tombait à terre dans l’indifférence de ses bourreaux. "Tout a commencé dans le vestibule où il n’y avait aucun témoin, a remarqué le président Florestan Bellinzona en s’adressant aux prévenus. Puis, les policiers sont venus vous chercher sur votre lieu de travail. Vous prétendez être le seul à frapper, a-t-il rappelé en fixant le plus jeune. Pratiquez-vous de la boxe pour provoquer autant de dégâts avec deux coups?"

L’un protège l’autre

Le fils, dans sa première version, avait déclaré qu’il s’était contusionné en travaillant, puis il reconnaissait deux ou trois coups portés pendant sa garde à vue avec une lésion visible au niveau de sa main droite. Le père n’aurait fait aucun geste brutal. L’un protégeait l’autre. Alors, le magistrat compte les poings. "Sur les photos, la victime a cinq blessures apparentes au visage et trois autres aux niveaux de l’oreille et du cuir chevelu. Comment est-ce possible?"

Le paternel a l’explication: "Quand ce bonhomme est reparti, il a pu se frapper volontairement. Il y a des gens prêts à tout pour faire de l’argent!

- Il ne faut pas croire tout ce que dit le plaignant, rajoute le fils.

- Pas du tout, a rétorqué le président. Ce sont d’après des constatations médicales et des photos versées au dossier."

La victime a réclamé justice en se portant partie civile. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2023 pour fixer le montant du préjudice. Si le père comme le fils ont des casiers vierges, le substitut Maxime Maillet leur a précisé qu’ils "encourent jusqu’à cinq ans de prison pour avoir passé à tabac un homme sans défense et à l’abri des caméras de vidéosurveillance". "Est-ce que les deux prévenus sont intervenus ou bien un seul? Leurs déclarations sont changeantes. Mais la victime soutient invariablement qu’il a été agressé par les deux personnes."

Une décision qui a surpris tout le monde

Il est requis six mois de prison avec sursis pour chacun. Il fallait alors assurer leur défense. L’avocat a discouru sur "une cause puérile pour un simple emplacement de stationnement". "Le père a-t-il voulu défendre son fils au cours de l’altercation musclée? J’en doute! Il ne présente aucune blessure et je le vois mal se battre avec une affection cardiaque chronique. Je demande sa relaxe. Quant à son fils, inséré socialement, il n’est pas forcément violent au quotidien. Les trois jours de prison l’ont fait réfléchir sur son erreur."

Coup de théâtre à l’issue du délibéré. Personne ne s’attendait à une condamnation commune de deux mois ferme par le tribunal. D’ailleurs, à l’énoncé de la décision, le père a fait un malaise et une ambulance l’a aussitôt transporté vers un établissement hospitalier proche.