Ils avaient braqué un supermarché pour 6.000 euros à Nice: les cambrioleurs condamnés

Trois minutes, une éternité

"On ne voit ça que dans les films ou les séries", ajoute, la voix tremblante, Laura, 49 ans, hôtesse de caisse depuis dix-huit ans.

Audrey, 42 ans, se souvient à son tour d’une "situation dantesque": "On a les mains sur la tête. On laisse partir Alexandra. Je ne sais pas si c’est un pistolet russe ou un jouet. Ça dure… Je pense à mes enfants de 3 et 9 ans, j’ai peur de mourir. On n’entend plus rien. J’essaye de rassurer Laura. Mouna se lève et part en courant. J’ai peur qu’ils tirent."