Ils attaquent une boutique de luxe à la disqueuse, les pieds nickelés interpellés en flagrant délit à Cassis

L'histoire que conte le journal régional La Provence en ce samedi 3 juillet est presque comique. Une équipe de bras cassés s'en est pris à un magasin de luxe du centre-ville de Cassis, pour être arrêtée aussitôt!

"Il est à peine plus de 6h lorsque les gendarmes d'Aubagne sont informés par la police municipale" que six individus ont attaqué à la disqueuse un magasin de luxe du centre-ville. "Deux des six membres de l'équipe sont interpellés tout de suite sur le pas de la porte, deux autres le seront trente minutes plus tard après avoir été poursuivis par les forces de l'ordre", précise le quotidien.

Malgré le fait que les individus portaient tous des cagoules et des masques anti-Covid, les deux derniers suspects seront identifiés quelques heures plus tard et interpellés. "Dans les deux Clio RS, une jaune et une rouge, volées un peu plus tôt (...), les enquêteurs vont retrouver la totalité des vêtements dérobés".

"Pas quelque chose d'organisé"

Problème pour les suspects, une affaire similaire a eu lieu à Marseille le 26 juin, à la même heure matinale, et avec le mode opératoire. Un mauvais signe. Tandis que la disqueuse avait, elle, été volée sur un chantier quelque temps auparavant.

"Toute cette affaire, c'était pas quelque chose d'organisé", a déclaré l'un des suspects lors du procès. Cela n'a pas vraiment attendri le juge: il a condamné les jeunes hommes à des peines allant de 18 mois avec sursis à 4 ans ferme.