Un postier marseillais voulait acheter une Rolex en espèces à Monaco sans les déclarer

Nul n’est censé ignorer la loi ! En déplacement à Monaco, il est préférable de déclarer une somme supérieure à 10 000 euros transportée en numéraires. La lutte contre la délinquance financière sur ce territoire de quelque 2 km2 oblige ! En cas de manquement à cette consigne, il apparaît difficile d’éviter la confiscation de l’argent par la justice. L’affaire évoquée devant le tribunal correctionnel pouvait d’ailleurs apparaître autrement significative.

Le 7 janvier dernier, vers 12h03, les policiers interpellaient un résident phocéen sur le périmètre du Carré d’Or pour vérifier son identité. À l’avenant des injonctions, le passant indiquait détenir dans ses poches une somme de 13.650 euros, composée de 273 billets de 50 euros. L’argent liquide était destiné à l’acquisition d’une montre Rolex dans une boutique située sur la place du Casino. Qu’importe la nature de l’achat ! Même s’il s’agissait de petites coupures, cet homme de 33 ans devait déclarer à l’autorité de contrôle son transport transfrontalier de plus de 10.000 euros d’espèces.

Un salaire mensuel de 1.700 euros

D’autant que la mésaventure éprouvée par le postier marseillais pose question dans son ensemble. Avec un salaire mensuel de 1.700 euros en moyenne est-il possible de s’offrir une aussi belle montre de valeur sans tremper dans une activité délictuelle? Le déplacement jusqu’en Principauté confesserait-il une possible volonté de blanchiment?

La discussion se poursuit à l’audience. Le préposé commente à nouveau son ignorance de la réglementation en vigueur avec l’intention de s’offrir une montre de luxe. Mais, réflexion faite, la situation financière du prévenu ne permet pas véritablement de l’inclure dans la catégorie de ceux qui peuvent s’offrir un aussi beau chronomètre, semble avancer le président Jérôme Fougeras Lavergnolle (*).

Plus sibyllin encore, la détermination de régler la transaction en liquide. Certes sceptique, le magistrat écoute attentivement les acceptions convenues du prévenu. "Comment pouvez-vous expliquer l’origine des 13.650 euros? Avez-vous des preuves à fournir au tribunal?" Le postier s’exécute et il s’approche de la table pour présenter plusieurs documents bancaires et attestations des parents afin de démontrer l’origine licite des fonds. "Cet argent provient, en partie, de mes économies, de retraits d’espèces, d’une somme remise par mon beau-père et de la vente de mon véhicule Twingo à hauteur de 5.500 euros. Dans les relevés fournis, vous trouverez le détail des opérations de dépôt et de retrait indiquées."

Une amende de 6.825 euros requise

Le président note au passage des condamnations françaises pour transport d’argent, conduite sans permis, vol et refus d’obtempérer. Tenace, le ministère public donne lecture de l’ordonnance souveraine correspondant au manquement de déclaration de la somme excessive transportée dans le but de lutter contre les fonds d’origine frauduleuse. "Je requiers l’application de la peine prévue par cette loi, confirme le premier substitut Valérie Sagné. En l’occurrence, la confiscation de la moitié de l’argent saisi. Monsieur ne s’est pas plié à cette obligation, même s’il n’a pas été poursuivi pour blanchiment. Un rapide calcul fait apparaître une amende de 6.825 euros."

L’employé de la Poste, sans avocat pour assurer sa défense, outre son ignorance du texte législatif, estime qu’il n’a "rien à cacher". Mais il admet "l’erreur". Reconnu coupable par le tribunal, le résident marseillais est condamné à une simple amende de 1.000 euros. L’argent lui sera restitué dans son intégralité. À moins que le parquet ne fasse appel de la décision dans les quinze prochains jours.