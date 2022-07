Il violente son épouse depuis plusieurs années à Monaco: un quadragénaire alcoolique condamné

La mauvaise décision de rester ensemble

Dans sa longue plaidoirie, Me Myriam Houam, du Barreau de Nice, va battre en brèche le crédit de la victime. "Mon client, je le répète, n’a jamais battu sa femme. Vous n’avez aucune trace des atrocités dénoncées. Aux services de police, Madame a demandé que son époux quitte le domicile conjugal en permanence. Cela consiste à dire je ne veux plus vivre avec mon conjoint! Alors il ne pourra plus voir ses enfants. Ne vous laissez pas prendre! La victime est une rentière qui n’a pas besoin de travailler. Et elle n’hésite pas à se jeter sur lui avec des ciseaux. Vous avez un couple qui a quinze ans de différence, qui ne partage rien et il est difficile de savoir où il réside véritablement. Ces deux personnes ont pris la mauvaise décision de rester ensemble. Monsieur n’est pas violent de nature : il ne fait qu’encaisser. C’est plutôt Madame qui agresse son époux. L’ébriété ? C’est quatre cas sur quatre ans. En fait, cette dame veut que vous condamniez son mari afin de conserver ses enfants. Rendez la décision la plus juste, la relaxe"