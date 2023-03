Il utilisait un vêtement doublé d'aluminium pour voler dans une supérette à Monaco

Pour certaines personnes indélicates, s’habiller est plutôt devenu un mode de vie très particulier: voler. Plus particulièrement pour un ressortissant géorgien cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, mais absent à la barre. Le récit de son passage en Principauté le 25 janvier dernier, à l’audience, ne laissait aucun doute sur ses intentions. Si tout habillement répond habituellement à la nécessité de se vêtir, cet individu de 28 ans a montré sa manière bien personnelle de concevoir la fonction du prêt-à-porter. Il avait doublé son manteau d’une feuille d’aluminium, comme pour son sac.

Les raisons ? Ce métal a la particularité de neutraliser les signaux émis par tous les portiques de sécurité. Dès lors, il a pu s’enfuir avec trois bouteilles de vodka plus un couteau de cuisine, sans éveiller de soupçons et éviter d’être interpellé au niveau des caisses de la supérette Casino située sur le boulevard Albert-Ier, sur le port.

Confirmé par la vidéosurveillance

Mais les policiers ont également leur technique pour confondre ce genre de profiteur venu piller les commerces monégasques. Ils quadrillent en permanence l’ensemble du territoire afin de procéder à des contrôles aléatoires. De la même manière, ils ont pu interpeller ce personnage.

Le sort s’est retourné contre le voleur quand les agents lui ont demandé d’ouvrir son sac. À l’intérieur, il y avait les bouteilles d’alcool prélevées en douce dans le magasin, encore munies de leur antivol, et le couteau. Comme la provenance apparaissait inquiétante, les agents se sont rendus sur le « lieu d’achat » pour une vérification in situ avec le concours du personnel du libre-service. Très vite, un responsable a confirmé la disparition des trois flacons et de l’ustensile tranchant de cuisine. Les images de la vidéosurveillance dissiperont les ultimes doutes. Une fois placé en garde à vue, le Géorgien a carrément surpris les inspecteurs qui ont découvert le blindage d’aluminium dissimulé entre le tissu et la doublure. L’air engoncé dans son long manteau ne semblait pas dû à la préservation des basses températures de la saison des frimas.

« C’était presque du beau travail »

L’attitude était tout autre si l’on se réfère aux propos du président Florestan Bellinzona. "Ce personnage étrange n’a pas osé révéler la véritable fonction du métal. Il s’est d’ailleurs montré très incohérent quand il a précisé dans les locaux de la Sûreté publique que les feuilles d’aluminium tapissées à l’intérieur du pardessus comme dans le sac étaient destinées à créer un effet de glacière ! Pour le couteau, il justifiait que s’il n’avait pas de maison, il était bien obligé cependant d’avoir des ustensiles. Le préjudice représentait une somme de 169 euros. Le prévenu, sans profession ni domicile connu, a été condamné deux fois par le tribunal de Nice pour des vols successifs."

"C’était presque du beau travail, rajoute avec une pointe d’humour le substitut Emmanuelle Carniello, à constater avec quelle minutie la feuille d’aluminium avait été placée entre la fine étoffe et la doublure. Cet homme était venu en Principauté, uniquement pour faire son petit marché. Comme tout avait été préparé, vous le condamnerez à deux mois d’emprisonnement ferme."

Le tribunal a confirmé les réquisitions du ministère public.