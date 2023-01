Il tue ses parents et leur chien après avoir entendu la voix de Miss France, un homme jugé à Pau

Rapportés par France Bleu, les faits se sont déroulés le 25 janvier 2019.

En conflit avec ses parents ce soir-là, l'homme, qui entendait des voix depuis 2018, a notamment entendu ce 25 janvier celle de Miss France 2019, Vaimalama Chaves, avec qui il entretenait une relation imaginaire.

Elle lui aurait dit: "Ça ne peut pas continuer comme ça, c’est eux ou nous, va tuer tes parents."

L’homme, qui ne présente pas de passif violent, serait donc allé voir ses parents, et les auraient égorgés et poignardés, avant de s'attaquer au chien.

"Délires envahissants"

Les experts psychiatriques sont unanimes à son sujet et relèvent tous l'absence d'émotion et le détachement affectif dans son discours.

Comme l'écrivent nos confrères de France Bleu, "ils présentent le profil d'un homme persécuté, dangereux, avec des délires envahissants. Les avocats et l'avocat général ajoutent qu'il n'y a aucun débat sur l'abolition du discernement et sur le fait que cet homme n'est pas responsable des faits commis sur ses parents et le chien".

La chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau tranchera le 7 mars prochain.