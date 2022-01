Il transportait 105 kilos de cannabis, un chauffeur routier condamné à quatre ans de prison

La drogue était conditionnée dans des sacs thermosoudés, eux-mêmes empaquetés dans quatre caisses. Le tout, dissimulé dans un camion semi-remorque, parmi tout un chargement de palettes contenant… des milliers de tasses à café. C’était le 15 août 2020. Un contrôle de routine par les douaniers de Menton, au péage de la Turbie. Le Croate, au volant de son ensemble routier, était parti de Valence, en Espagne, et se dirigeait vers Munich, en Allemagne. Via l’Italie. Un parcours de plus de 1.700km pour lequel il devait être payé au prorata de la distance, selon les explications confuses du prévenu.

183.750 euros d’amende

À 6h du matin, Dalibar Lovrekovic est prié de suivre les services douaniers jusqu’à leur entrepôt de Saint-Blaise, où la remorque est vidée, l’intégralité de ce qu’elle contient sous contrôle. Le chauffeur, devant l’évidence, affirme qu’en raison des mesures sanitaires, il n’a pas assisté aux opérations de chargement. Il dit ne rien savoir, en dépit des échanges avec une mystérieuse logisticienne dans son pays, sur une messagerie cryptée. "On croise les doigts pour que tu réussisses", indique-t-elle notamment.

Ses dénégations, la procureure n’y croit pas. "Même sur la rémunération pour ce transport, vous êtes changeant, versatile." Elle requiert quatre ans de prison ferme et la confiscation de tous les scellés.

"On vous demande quatre ans sur des supputations, c’est problématique", objecte Me Xavier Fruton. "En France, on fait du droit. Pas de la voyance", ajoute-t-il en plaidant la relaxe.

Le tribunal suit les réquisitions à la lettre. Et condamne aussi le chauffeur croate à la confiscation de son camion et à verser 183.750 euros aux douanes françaises, soit la valeur estimée des quatre caisses d’herbe de cannabis. Il est interdit de territoire français pendant dix ans.