Il tente de voler à l'arraché une montre à 50.000 euros à Monaco, un multirécidiviste condamné à de la prison ferme

Il était primordial pour le président Jérôme Fougeras Lavergnolle de connaître la véritable personnalité du prévenu, arrivé menotté à l’audience de flagrance. Était-il un délinquant opportuniste en mal d’argent? Ou bien le membre d’une bande organisée spécialisée dans le vol des montres de luxe? Car le lundi 30 janvier, vers 18h45, sur le port Hercule, un autochtone informait un policier. Il venait d’être agressé par un individu afin de lui arracher sa montre au poignet, une Audemars Piguet d’une valeur de 50.000 euros.

"Je ne sais pas ce qui m’a pris…"

Le bouclage de la Principauté était déclenché dans la seconde. Grâce au signalement assez précis du provocateur décrit par le plaignant, une personne à la ressemblance suffisamment apparente était aperçue au niveau de la place d’Armes vers 19 heures, fuyant vers le Rocher. Les policiers ne tardaient pas à le débusquer des glacis de la rampe Major où il s’était planqué et débarrassé d’une partie de ses vêtements.

À la barre, la victime raconte sa mésaventure sur le quai Antoine-Ier. "Ce type m’a abordé pour me demander de lui prendre une photo avec son portable. Après quelques mots sur sa venue depuis le Qatar et sur le joueur du PSG Mbappé, je lui rendais son téléphone. Il me saisissait alors le bras et forçait sur ma montre. Mais le bracelet résistait. Je hurlais. À l’approche d’un témoin venu à mon secours, le voleur lâchait tout et s’enfuyait vers la piscine. Blessé et en sang, j’étais conduit au CHPG." La vidéo détaille en images l’instant où l’individu se rapproche de la victime, lui serre la main et tente de lui arracher la pièce d’horlogerie.

Le magistrat va mettre la pression pour obtenir des aveux. "Depuis quand étiez-vous à Monaco?", demande-t-il au ressortissant marocain dans le box. "J’étais arrivé le jour même, répond le prévenu, vers 15 heures, avec un ami depuis Barcelone pour faire du tourisme. Plus tard, on s’est séparé dans le parking de la Costa"

- Aviez-vous fait auparavant un crochet par Saint-Tropez? D’après les gendarmes, deux personnes avaient tenté de dérober une montre et fuyaient dans une Citroën grise immatriculée en Espagne…

- Ce n’est pas nous… Sur le port de Monaco, j’ai demandé à la personne de me prendre en photo. On a parlé. Cela étant, je ne sais plus trop ce qui s’est passé. Je ne sais pas ce qui m’a pris de tenter de voler cette montre de 50.000 euros…

- Aviez-vous bu? Consommé de la drogue? Vous reconnaissez la tentative de vol que vous contestiez en garde à vue! Sur votre portable, il y a justement de nombreuses photos de montres. Ce sont des commandes?

- Non! Des contrefaçons. Je n’ai jamais eu l’idée de voler à Monaco. Je voulais repartir en Espagne pour travailler. Je suis employé d’un restaurant à chicha, payé 100 euros par semaine.

- Vous aviez 450 euros en numéraire dans vos poches. Or, vous consacrez une partie de votre salaire pour aider votre mère. Comment financez-vous vos vacances? En revendant les montres volées?

- Cet argent m’a été donné par mon oncle…"

Des antécédents en Espagne

Pour former l’accusation, le magistrat a relevé que le prévenu, sans antécédents judiciaires sur ses casiers français et monégasque, est tout de même connu de la police en Espagne pour des vols en 2019 et 2022. Le dernier date du 8 novembre 2022 à Barcelone. Alors professionnel ou pas? Le substitut Emmanuelle Carniello a surtout souligné le parcours problématique de cet homme de 27 ans et modifiant sans cesse ses versions.

"Il s’excuse pour des faits qu’il n’aurait pas commis. Une partie de l’argent viendrait d’une activité non déclarée dans la boutique de vêtements de son oncle. Ou des vols de montres! Car on voit bien son manège en Principauté! Mais il était inconscient… Pourtant, il tirait de toutes ses forces sur le bracelet afin de dérober la montre en occasionnant des blessures. Chaque fois, il est désolé et nous n’avons jamais de véritables explications. Europol a signalé ses arrestations pour vols. Or, il n’aurait rien à se reprocher. Il vous ment allègrement. Cet individu se moque de la police et de votre tribunal."

Afin de démontrer que l’on ne vole pas à Monaco et que le message passe bien, la parquetière requiert une peine de dix mois de prison ferme et la saisie des sommes trouvées. La défense va d’emblée écarter la volonté de blanchir de l’argent de gains illicites, "car on ignore la provenance, soulève Me Grégoire Gamerdinger. Le vol? On ne peut pas le contester. Mon client essaie de se sortir de sa situation misérable et d’aider sa mère. Il ne sait pas ce qui lui est passé par la tête. Prononcez une peine de prison entièrement assortie du sursis."

Le tribunal correctionnel de Monaco a préféré suivre les réquisitions du ministère public. En revanche, il a relaxé le prévenu des faits de blanchiment.