Il spoliait son amie pour éponger ses dettes: le septuagénaire écope d'une peine de prison ferme

Audience de jeudi dernier devant le tribunal correctionnel. Entre un voleur à la roulotte et un passeur de migrants, Jean-Pierre, un Mentonnais de 74 ans, est appelé à la barre. L’élégant septuagénaire s’avance, lentement, appuyé sur une canne.

Il est à l’image de la justice dans cette affaire, si lente, que la victime est décédée bien après la plainte. Et que les ayants droit se sont lassés d’un périple judiciaire qualifié de "chaotique" par le président Alain Chemama.

Marie, l’octogénaire spoliée dès 2014 et jusqu’en 2016, n’avait plus toute sa tête sur la fin de sa vie. Elle vivait isolée, loin de sa sœur. Jean-Pierre est accusé d’en avoir profité. 57.000 euros ont disparu des comptes en banque de la défunte.

Jean-Pierre personnifie une délinquance en col blanc à pas feutrés. Le président pose sa question rituelle: "Avez-vous déjà été condamné?" Le prévenu au blazer hésite. Le magistrat évoque une condamnation pour une banqueroute frauduleuse d’il y a vingt ans, "réhabilitée de plein droit". Autrement dit, le tribunal n’en tiendra pas compte si jamais il condamnait Jean-Pierre.

Des charges qui dépassent ses ressources

Ce dernier doit répondre à la fois d’abus de faiblesse et d’abus de confiance. Le président toujours aussi direct: "Reconnaissez-vous les infractions?" Le prévenu, gêné, hausse une épaule: "Oui et non". "C’est soit oui soit non", s’agace le magistrat.

"C’est non", finit par trancher le prévenu. Dès 2009, il apparaît que l’état de santé de Marie, tant physique que mentale, était très dégradé. Une expertise réalisée à partir du dossier médical est catégorique. Elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer.

En novembre 2016, elle sera placée sous tutelle. Jean-Pierre, lui, n’a rien remarqué. "Elle considérait ma femme comme sa fille. Elles se sont connues à la chorale paroissiale", affirme le retraité. "Quand elle a appris que nous avions des soucis d’argent, elle s’est proposé de nous aider. En remerciement de son aide, nous lui apportions une présence affectueuse permanente."

Le magistrat interrompt le récit à l’eau de rose: "Quand les policiers l’interrogent après une dénonciation de la banque, elle n’est au courant de rien. Et à la fin de sa vie, ses charges ont atteint le double de ses ressources."

Un premier chèque en 2014

Le premier chèque date de novembre 2014. Chaque année, des milliers d’euros s’évaporent et sont empochés par Jean-Pierre. Le septuagénaire tente de se justifier. "Après la liquidation judiciaire de notre société de carrelage, nous étions dans une situation catastrophique. Nous devions rembourser aux banques une caution de 60.000 euros."

"Était-ce à cette dame à apurer le passif?", s’étonne le président. D’autant que la "catastrophe financière" paraît toute relative. Le couple perçoit 4.600 euros de pension de retraite mensuels et verse 500 euros chaque mois à ses créditeurs.

L’avocate du prévenu plaide la relaxe, conteste la vulnérabilité de Marie, rappelle que c’est en conscience que celle-ci avait donné procuration à Jean-Pierre sur ses comptes bancaires.

Le tribunal n’est pas du tout convaincu: il condamne Jean-Pierre à deux ans de prison dont un à effectuer sous le régime d’un bracelet électronique.