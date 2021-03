Il s’en prend aux testicules du rival: 1.500€ d’amende

Les versions différentes de la défense

C’est "une atteinte à la dignité", estime Me Thomas Brezzo, conseil du Monégasque.

"Serrer les testicules d’un rival est un geste d’humiliation ! On voulait le faire sortir de ses gonds. Lui faire mal ! Pensez au calvaire de mon client. Il en est venu aux mains pour stopper cet acte odieux. Il est devant vous pour une gifle. C’est amplement mérité. La personne doit s’estimer chanceuse. Tapoter les parties génitales tient-il du cadre amical ? On est dans la concomitance. Non dans la vengeance. L’hématome est apparu plus tard. Le second certificat médical de huit jours n’a rien de complaisant. Relaxez mon client. Nous réclamons un préjudice total de 7 600€".

"Les réquisitions sont disproportionnées"

"On veut faire porter tout le poids de la faute à mon client", en déduit Me Sarah Filippi.

"Cela me gêne. Vous jugez un homme en détresse. Son ex-femme ne respecte pas les décisions de justice et prive la grand-mère de ses droits. Il ne supporte pas de voir le nouveau compagnon vivre avec son fils.

Les propos sont contradictoires. Si tout le monde avait été honnête on ne serait pas à cette audience. Il n’y a pas d’ITT : ces deux personnes ont eu la même réaction : courir chez un docteur. Les réquisitions sont disproportionnées. Déboutez l’autre partie civile et accordez-nous en tant que demandeur un euro…»