Il se rebelle contre trois policiers qui l'empêchent d'accéder au paddock du Grand Prix de Monaco et les envoie à l'hôpital

L’indignation a dominé quand le tribunal correctionnel a abordé l’instruction d’un dossier de violences et de rébellion pendant la période du Grand Prix de F1 2022. Il s’agissait d’une agression, violente et extrêmement brutale, sur trois policiers. Blessés, ils étaient conduits au CHPG. Rien de véritablement surprenant avec ces trois jours spécifiques où les fonctionnaires de la Sûreté publique en voient de toutes les couleurs. Pas plus étonnant et récurrent pour ce genre d’affaire: l’absence remarquée à l’audience du prévenu. Faut-il l’excuser parce qu’il est Chypriote et réside à Londres? Était-il pour autant dans l’incapacité de se faire représenter par un avocat, par respect pour les trois agents? Le silence n’est pas d’or en pareil cas.

Dès lors, il faut écouter le président Jérôme Fougeras Lavergnolle (assesseurs: Florestan Bellinzona et Ludovic Leclerc) afin d’avoir une connaissance globale des faits.

Aucun souvenir

"Des faits intervenus le dimanche 29 mai, vers 6h45, au niveau du quai Antoine-Ier. Un quadragénaire, avec une alcoolémie de 0,74 mg/l, avait la ferme intention d’accéder au paddock. Jusqu’à forcer le passage. Les veilleurs de nuit alertaient aussitôt les services de sécurité. Trois policiers prenaient les dispositions d’usage afin d’empêcher tout débordement. Mais il n’y avait pas de caméra…"

L’histoire ne révélera pas s’il était juste question pour ce fanatique de renifler d’ultimes fragrances d’une atmosphère exaltante d’essence, d’huile et de mécanique. Ou autre?

Afin de définir clairement les responsabilités, le magistrat a demandé aux plaignants, assis dans le prétoire, de donner leur version.

"Nous avions indiqué par trois fois à cet homme qu’il était interdit de pénétrer dans l’enclos aménagé. Il s’était mis en colère et nous avait menacés et repoussés avec ses mains. Comme la situation empirait, nous avions décidé de le maîtriser…"

Et au président de poursuivre: "Vous aviez été tous les trois blessés au cours de l’opération et transportés au CHPG avec des ITT de deux et trois jours. Le prévenu a été entendu. Venu à Monaco pour la compétition de vitesse, il avait passé la veille sur un bateau à consommer beaucoup de champagne. Il ne se souvenait de plus rien et faisait part de son étonnement: "Cela ne m’arrive jamais, mais je reconnais les faits". Ce Monsieur n’a pas de casier."

"Même s’il y a eu une attitude de repentance…"

Contention et répression sont souvent liées à des situations pendant le Grand Prix pour le parquet. Majoritairement pour des alcoolisations. "Celle du prévenu, a relevé le premier substitut Valérie Sagné, est désagréable, car il a porté la main sur des policiers. S’il y a eu une attitude de repentance après dégrisement, cela ne pardonne pas pour autant l’infraction. Deux mois avec sursis, plus 100 euros pour la contravention."

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public, sauf pour l’amende avec un montant de 500 euros, plus le versement de 1.000 euros à chaque partie civile.