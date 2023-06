Il avait dérobé une montre à 30.000€ dans un palace de Monaco, un homme condamné 7 ans après

Amère déconvenue pour un client fortuné qui venait s’offrir un bain de fraîcheur dans la piscine du Monte-Carlo Bay. Rien de plus naturel en pleine période estivale. Le 1er juillet 2016 plus précisément. Soucieux de protéger sa montre Audemars Piguet, d’une valeur de 30.000 euros, le propriétaire l’enfermait dans une sacoche qu’il prenait bien soin de dissimuler sous une serviette de bain. Mais cache et précaution semblaient inutiles pour cette fois. Car la malchance le conduisait à croiser le chemin d’un homme peu fréquentable au demeurant.

Ce douteux personnage n’ignorait pas le profit possible en cash en proposant à un receleur ce genre de montre de luxe recherché. Il ne négligeait pas plus de dérober une somme de 400 euros en numéraires… Évidemment, plainte était déposée et l’affaire aboutissait sur la table du tribunal correctionnel de Monaco.

À l’audience, ni prévenu, ni victime, ni représentation par un avocat. Alors, le président Florestan Bellinzona a commenté ce dossier sans provoquer la moindre controverse. "La vidéosurveillance démontre le comportement tendancieux de cet homme originaire des Carpates. Au moment de croiser le client du palace du Larvotto, il lorgne sur sa montre et engage même une conversation. Puis il va instantanément le suivre."

La trace de la montre retrouvée... en Autriche

Le magistrat en vient à l’interprétation malveillante des faits et gestes à la piscine. "L’individu profite d’un instant d’inattention, afin de s’approcher d’une manière indifférente près du transat. Il fouille dans la sacoche noire, la remet sous la serviette et sort aussitôt de l’établissement hôtelier. En revanche, les images ne permettent pas de voir son visage." Une affaire classée sans suite? C’est méconnaître la détermination des enquêteurs monégasques, prêts à relever tous défis délictuels pour coincer le coupable.

"Deux ans plus tard, annonce le président, le plaignant informe que sa montre volée a été déposée en réparation à Vienne (Autriche). Le possesseur est identifié et il soutient l’achat de l’objet d’horlogerie à un prêteur sur gage."

Aussitôt, les investigations reprenaient à l’époque. Outre l’obtention du portrait du suspect transmis par Interpol, les limiers de la Sûreté publique procédaient à son interrogatoire. "Au cours de son audition, souligne le magistrat, l’intéressé, jamais condamné, conteste être le voleur. Il indique avoir acquis cette montre sur un site internet et vu sa mise à prix, il pensait qu’elle était fausse."

Aurait-il été véritablement surpris d’apprendre l’exacte valeur de l’objet en le portant dans un "mont-de-piété" local?

Le parquet monégasque, face à une enquête compliquée, ne cache pas son doute sur les affirmations du prévenu. "Cet homme d’une trentaine d’années a déclaré, divulgue le premier substitut Valérie Sagné, n’avoir jamais mis les pieds en Principauté." Mais la parquetière démontre le contraire. "Comment? Il bénéficiait, à l’époque des faits, d’un billet d’avion pour un vol sur Nice. Il ne s’en souvenait pas, prétextant qu’il était sous stupéfiants. Un drogué qui répond à une annonce malgré la surveillance sur les réseaux sociaux? Je requiers huit mois ferme pour le délit de vol, sa présence sur les lieux et sa rapide mise en vente de la montre sur le web."

Hébétude à l’annonce de la condamnation du voleur à une peine d’emprisonnement de six mois… avec sursis. Si le tribunal est allé à l’encontre des réquisitions du ministère public, c’est par intention de requalifier plus plausiblement l’infraction en recel de vol.