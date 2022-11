Il se déplaçait à trottinette pour voler des vélos à Monaco, les caméras de vidéosurveillance le suivent à la trace

Un énième vol de vélos a été évoqué à l’audience de flagrance du tribunal de Monaco. Et pas des moindres puisque les larcins ont été estimés à 8.149 euros et 5.500 euros! Et pour les deux victimes la même question: que sont devenues les bicyclettes?

Aucune révélation du malandrin soupçonné conduit sur une piste ou apporte un indice. Ces "disparitions" préfigureraient-elles l’existence, en Principauté ou dans le département voisin, d’un marché noir du cycle? L’affaire n’a pas débordé sur ce sujet. Mais elle a permis de sanctionner le prévenu à trois mois de prison ferme.

Arrivé dans le box menotté, un SDF de 30 ans, au caractère atypique, a l’œil haut sur la formation collégiale du tribunal correctionnel et interrompt à plusieurs reprises la lecture du procès-verbal par le président Florestan Bellinzona, malgré des rappels au silence.

"Sur la vidéo, ce n‘est pas moi"

"Le dimanche 6 novembre 2022, rappelle le magistrat, deux résidents constatent la disparition de leur deux-roues respectif, Dans la rue Plati, vous dérobez un premier cycle. La vidéosurveillance filme plusieurs séquences, dont une dans l’ascenseur où l’on voit nettement votre visage. Dans le parking L’Engelin de l’avenue Hector-Otto, vous êtes sur une trottinette. Vous marquez un temps d’arrêt et vous repartez sur le second vélo. Quand vous retournez en Principauté, le vendredi 11 novembre, les policiers vous interpellent car vous correspondez au signalement…"

Le mis en cause conteste: "La trottinette c’est la mienne. Je l’ai payé 450 francs suisses. Sur la vidéo ce n’est pas moi: les caméras ne sont pas nettes…"

Le président l’interrompt: "Si ce n’est pas vous, est-ce quelqu’un qui vous ressemble? Dans vos affaires on a retrouvé une pince coupante!".

C’est le refus d’assumer: "C’est une tenaille, car je travaille dans le bâtiment. J’étais à jeun et complètement défoncé ce jour-là. Ce ne sont pas mes déclarations faites aux policiers…"

Trente mentions sur son casier

Une partie civile confirme la présence de son vélo dans une courette de la rue Plati quand il a disparu.

"C’est un outil de travail et un modèle adapté au cyclosportif que je suis. Je l’ai payé 8.149 euros et je réclame le même montant." Le parquet va changer de braquet avec un rapport accablant.

"Soupçonné de vol à Monaco, cette personne à trente mentions sur son casier judiciaire français. Dont vingt-deux pour vols avec des condamnations à Paris, Amiens, Beauvais, Versailles, Grasse, Draguignan, Genève, Metz. Il est également recherché pour escroquerie depuis décembre 2020 et pour évasion par les autorités françaises:"

La réaction a fusé: "C’est une erreur. Je vis actuellement de petits boulots."

Peu importe pour le premier substitut Valérie Sagné. "Il y a une certaine cohérence avec cette recherche et votre casier. Nous allons en informer le pays voisin. Dans cette procédure, il y a deux faits. Je demande la jonction. Pour les stupéfiants, c’est de l’usage personnel. La vidéo? Il n’est pas question d’extrapoler le flou. La trottinette? Elle a servi au repérage. Ce Monsieur est bien venu deux fois à Monaco pour voler. Tout le monde ne se balade pas avec une pince coupante. C’est son trafic en cash qui lui permet d’avoir de l’argent pour vivre par la cession des vélos à moindre prix."

Après des réquisitions à deux mois ferme, le prévenu a persisté dans sa contestation des faits reprochés pour sa défense. "Ce n’est pas de l’argent volé que j’avais sur moi. Vous en doutez parce que je suis à la rue. À la Sûreté publique, les inspecteurs ont parlé d’un seul vélo. Vous n’avez aucune preuve contre moi. C’est tout…"

Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du ministère public avec trois mois de prison ferme. Il a attribué les 8.149 euros réclamés à la partie civile.