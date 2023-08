Il se cachait derrière plusieurs vols au nord de Nice: un fumeur de crack démasqué et condamné

Un toxicomane de 31 ans a été condamné vendredi soir à deux ans de prison dont un an ferme, coupable d’une série de dix-huit méfaits à Saint-André-de-la-Roche, La Trinité et Nice.

Cambriolages dans des entreprises ou des particuliers, vols dans des voitures, vol à l’arraché… des plaintes commençaient à s’accumuler en avril et mai à Saint-André-de-la-Roche et La Trinité. Alors que les gendarmes enquêtent sur une série de dix-huit méfaits en quelques semaines, la police municipale de Nice repère un Renault Kangoo volé dans le quartier du Ray à Nice.

Au volant, un suspect vient de commettre un vol avec violence pour s’emparer d’un téléphone. La voiture, dérobée à Saint-André, est retrouvée à la Madeleine à Nice. Les empreintes coïncident avec celles relevées dans une copropriété du quai de la Banquière où huit véhicules ont été dégradés.

En état de manque

Les gendarmes interpellent mi-juin un suspect, un ressortissant portugais toxicomane: Ruben Macedo, 31 ans, qui a été jugé vendredi soir.

"Pourquoi tous ces vols?", le questionne le président Christian Legay. "A cause du crack", répond du tac au tac le jeune prévenu qui affirme en consommer jusqu’à dix grammes par jour. En janvier, Ruben Macedo, sans domicile connu, mais dont la mère vivrait à Cagnes-sur-Mer, a déjà fait parler de lui.

Il avait écopé de trois mois avec sursis pour un vol avec effraction. Pas de quoi amadouer la procureur Meggie Choutia qui requiert trois ans de prison dont dix-huit mois ferme et cinq ans d’interdiction de séjour dans les Alpes-Maritimes.

Me Abdoul Abdoulaye insiste sur la nécessité de soigner son client qui était en état de manque en garde à vue. Le tribunal maintient en détention le jeune toxicomane et lui inflige deux ans de prison dont un an ferme, un an de sursis, deux années probatoires avec l’obligation de se soigner, d’indemniser ses victimes, de justifier d’un emploi ou d’une formation.