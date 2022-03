Il perd son pouce au travail, le gérant et sa société condamnés à 16.000 euros d'amende à Monaco

Pouce sectionné par une machine sur un chantier

Dirigeant et établissement étaient alors mis en cause dans un accident du travail.

Plus précisément, un salarié avait utilisé un matériel inadapté, une scie circulaire en l’occurrence, sur un chantier situé sur le Rocher, rue Princesse-Marie-de-Lorraine. Il avait eu le pouce gauche sectionné en manipulant cette machine à rotation rapide.

À la suite de cet événement imprévu et la décision concertée des juges, l’employeur, en tant que personne physique, a été condamné à une amende de 8.000 euros.

Pas de protection, ni de formation pour l’ouvrier

Sa culpabilité est établie par la mise à disposition de l’outil à lame dentée sans dispositif de protection et de guidage. Quant à l’entreprise, en tant que personne morale, elle a été sanctionnée par une peine identique pour omission de dispense d’une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, d’évaluation des risques et de prévention.

À l’audience, la victime avait rapporté les conséquences de cet accident. Transporté au CHPG le 15 juillet 2020, puis à l’hôpital Pasteur à Nice, il avait dû attendre plus de deux mois et demi pour reprendre une activité.

Certes, tout chantier demeure un lieu où des accidents surviennent fréquemment. Mais dans ce cas, il s’agissait de graves blessures ayant entraîné soixante-quinze jours d’incapacité de travail.

Au cours de l’instruction, le président Jérôme Fougeras Lavergnolle avait cité des propos de témoins qui évoquaient "des pièces manquantes, rapportées, bricolées".

"Responsable mais pas coupable"

Du côté de la SARL, le patron n’était pas trop enclin à s’entendre reprocher une faute d’imprudence, de négligence, comme un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi. Il ne voulait surtout pas porter à lui seul le chapeau.

"Je regrette ce qui est arrivé, déclarait-il à la barre. Je suis responsable. Mais comme je plaide la relaxe, je ne me considère pas coupable." Une volée de reproches par la partie civile suivait, avec une énumération des manquements: cadre de protection, couteau du viseur, absence de formation, système de guidage bricolés.

Me Olivia Chalus, du Barreau de Nice, réclamait une expertise et la somme globale de 17.500 euros. Mais ses demandes seront jugées irrecevables par les juges car il s’agit, rappelons-le, d’un accident du travail.

Il était requis cependant par le premier substitut Valérie Sagné, 4.000 euros d’amende pour le prévenu et 12.000 euros pour la SARL afin de sanctionner les manquements aux obligations professionnelles essentielles.

Et l’étonnement de la parquetière face au comportement du parqueteur. Car la faute ne semblait pas comprise au niveau de ce chef d’entreprise, avec des risques d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Or, s’il ne comprend pas, assurait Me Bernard Bensa à l’audience, son client s’excuse. "La prévention doit jouer pour la victime comme pour l’employeur. À titre personnel, il peut être relaxé et la société condamnée. La partie civile sera indemnisée dans le cadre de l’accident du travail." Le tribunal en a décidé autrement.