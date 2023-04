Il percute une voiturière qui interrompt la circulation pour son client à Monaco: l'automobiliste impatient condamné

À voiture exceptionnelle, conducteur d’exception? Pas forcément si l’on se réfère à la décision du tribunal correctionnel de Monaco. Le propriétaire d’une Rolls-Royce a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et au versement d’une provision de 1.200 euros pour des violences sur une voiturière de l’hôtel Méridien.

Le 31 mars 2022, d’après la victime, le prévenu, au volant d’une "Dawn 2017", la seule voiture décapotable de la marque, circulait sur l’avenue Princesse-Grace. Arrivé à hauteur du palace, l’employée interrompait la circulation urbaine afin d’avantager le départ d’un client.

À ce moment-là, le conducteur de la berline ultraluxe l’aurait percutée. La plaignante a produit un certificat médical avec une ITT de trois jours, puis une autre de cinq jours pour des contractures. Enfin, pour des raisons psychologiques, le choc l’aurait empêchée d’être à son poste de travail pendant onze mois.

La défense réfute les preuves apportées par la victime

À l’audience, le VIP de 53 ans, vivant de ses rentes et visiblement étanche à toute objection, a réfuté la moindre idée d’un comportement impétueux volontaire. "J’ai attendu un long moment avant de klaxonner. Cette dame s’est alors remise au milieu de la route. Je ne l’ai jamais touchée!

- Se rapprocher d’aussi près, note le président Florestan Bellinzona, n’est-ce pas la démonstration d’un comportement agressif?

- Non, répond le résident d’un building du Larvotto. J’ai voulu attirer son attention avec un signal sonore par sécurité. Mais cette personne l’a mal pris et elle s’est emportée."

Un système de défense considérable est déployé avec des remarques de son avocat. "L’enregistrement vidéo n’apporte aucune certitude sur la percussion. Quant au certificat médical, nulle trace est mentionnée à l’issue de la consultation…"

Puis intervient un expert parisien auprès de la Cour de cassation, au nom du prévenu. Il est surpris par le document qui atteste des symptômes objectifs. "Les pare-chocs d’une voiture qui toucherait par trois fois la victime ne peuvent engendrer une contracture musculaire. Le retentissement psychologique est compréhensif. Mais il faut faire la part des choses: une ITT de trois jours n’est pas en rapport avec la description des faits."

"Aujourd’hui, elle travaille avec la peur au ventre"

Le conseil de la partie civile réagit amèrement à cette épreuve de force. "Chaque témoin a pourtant constaté que ma cliente est impactée par le véhicule à plusieurs reprises, maugrée Me Audrey Campani, du Barreau de Nice. Est-ce normal d’impressionner à ce point la victime pour lui faire comprendre de dégager? Et vous avez cet expert qui remet en cause les jours d’interruption. Ma cliente a fondu en larmes et s’est effondrée ce 31 mars. Quel était le but recherché du prévenu? Sa nécessité d’avancer? Aujourd’hui, cette voiturière travaille avec la peur au ventre. Pourquoi déposer plainte si les faits n’étaient pas caractérisés? Nous réclamons une provision de 20.000 euros."

Le parquet va rudoyer le conducteur de la Rolls-Royce. "Cet homme est dans la culture américaine, retient le premier substitut Valérie Sagné. L’ITT en matière pénale n’est pas pour départager, mais pour fixer le préjudice. Ce richissime rentier a de l’argent. Il veut passer! Or, il vous raconte sa privation de mobilité pendant 25 secondes au volant de son véhicule et il s’estime traumatisé par la violence verbale de la plaignante. Où est la place du sursis quand on se présente à la barre avec un tel état d’esprit? Primo-délinquant, je le lui accorde toutefois pour les six mois requis."

Le tribunal a largement réduit la peine requise par le ministère public, comme la provision réclamée par la partie civile.