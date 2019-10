Il percute quatre scooters rue Grimaldi et prend la fuite

Deux mois d’emprisonnement assortis du sursis, par défaut, et le versement de 1 875 e à la partie civile. C’était la sanction prononcée par le tribunal correctionnel le 19 mars 2019 en l’absence du prévenu. Mardi dernier, ce barman niçois de 45 ans était présent à l’audience. Il avait fait opposition au jugement et il s’en est mieux sorti avec une peine réduite à 900 e d’amende et une contravention à 45 e.

Gros dégâts

Mais la suspicion d’éviter un contrôle d’alcoolémie en prenant la fuite ce 7 septembre 2018, vers 2 heures, a encore plané tout au long de l’instruction. Le président Jérôme Fougeras-Lavergnolle (*) essaie de comprendre le comportement du prévenu à la barre. Est-ce par couardise, faiblesse ou crainte d’être démasqué face à son ivresse ?

« Je vous rappelle que vous aviez perdu le contrôle de votre deux-roues cette nuit-là, relate le magistrat. Vous aviez percuté quatre scooters stationnés au niveau du numéro 44 de la rue Grimaldi. Le choc était puissant et les dégâts importants. Vous affirmez maintenant avoir bu une bière à La Brasserie. On peut en douter... N’avez-vous pas oublié quelques verres supplémentaires au passage ? En tant que barman, vous devriez être plus sensibilisé encore aux méfaits de l’alcool. Alors quelle sera votre version des faits cette fois ? »

Le tribunal clément

Le quadragénaire rappelle son « énervement à la suite d’une altercation. D’où cet accident survenu dans un moment d’étourdissement ». Le président veut bien croire à une éventuelle défaillance humaine. « Mais ce n’était pas le bon comportement à observer, ajoute-t-il. Vous avez été insouciant. Grâce à la vidéosurveillance, les policiers ont pu suivre votre parcours, relever l’immatriculation du scooter et vous identifier. Je note que vous n’avez jamais été condamné... »

L’apport bénéfique de la télésurveillance est à nouveau évoqué par la procureur Alexia Brianti. « On a pu ainsi appréhender le prévenu. Je m’interroge également sur son comportement et son état d’alcoolisation. A cette audience, il y a la volonté de ne pas reconnaître sa responsabilité, surtout à quelques pas de la Sûreté publique. Il faut en tenir compte au niveau de la précédente peine, assez lourde. Vous pourrez la ramener à quinze jours d’emprisonnement avec sursis afin que Monsieur comprenne qu’il n’a plus droit à l’erreur. »

Le tribunal sera encore plus clément en limitant la condamnation à une amende de 900 e plus l’habituelle contravention de 45 e.