Il omet de déclarer plus de 15.000€ en cash glissés dans un sac de luxe à Monaco: un ressortissant ukrainien condamné

Rien à déclarer en espèces? Sur le territoire monégasque ce sont les policiers qui posent la question afin de lutter contre le blanchiment d’argent et la corruption ou des fonds liés au terrorisme. Quand un étranger est contrôlé, s’il possède plus de 10.000 euros et s’il n’a pas notifié ce dépassement aux autorités, il est en infraction. Direction le tribunal correctionnel.

À l’audience, ce n’est pas vraiment une histoire de gros sous qui est évoquée par le président Jérôme Fougeras Lavergnolle*. Juste un personnage à la double nationalité, ukrainienne et israélienne, qui semble ignorer l’obligation de déclarer l’argent transporté en Principauté: 15.873 euros exactement.

Un petit pactole glissé dans un sac Louis Vuitton et placé à l’arrière d’une Mercedes immatriculé en Ukraine. L’objet retenait l’attention des agents, le 9 décembre dernier, vers 10 heures, lors d’un contrôle effectué sur la place du Casino. Et un délit reproché qui a préoccupé sans aucun doute le magistrat.

À savoir, la véritable destination de l’argent détenu par un prévenu à la situation précaire: sans emploi, hébergé par un ami à Beausoleil, il vit de ses économies depuis le début du conflit avec la Russie.

Scepticisme sur la provenance de la somme

"Je comptais faire un cadeau à mon épouse et l’acheter dans la boutique Cartier, répond l’homme de 33 ans. Nous avons tout perdu dans notre pays et on aimerait s’installer ici. J’ignorais cette limite pour l’argent en cash. Je vous demande la restitution de la somme confisquée et évitez de me condamner."

Le président, un brin suspicieux, trouve tout de même l’achat du bijou dispendieux, "surtout quand on prétend vivre de ses économies. C’est beau d’avoir pareille intention pour votre conjointe."

Comme il souhaite dissiper toute inquiétude, le prévenu affirme: "Cet argent vient d’une dotation de ma mère à la suite d’une vente. Toutefois, je ne voulais pas dépenser l’intégralité, juste une partie."

Comme pour écarter une ultime incertitude ou tendre un dernier piège, le magistrat se soucie des possibilités d’une carte bancaire: "Pourquoi ne l’avez-vous pas utilisée?"

Simplement, pour celui qui apparaît comme un réfugié à la barre, "ce n’était pas possible pour faire un beau cadeau. Ce moyen de paiement est limité dans mon cas à des retraits de 2.000 euros. C’est trop peu…" La consultation des casiers français et monégasque dissipera tout doute éventuel puisqu’ils sont vierges.

Du côté du parquet, il est quand même ressenti un scepticisme certain. S’agirait-il de se placer au plus près d’une vérité sujette à plusieurs incohérences pour le substitut Emmanuelle Carniello? "Le Code pénal, annonce-t-elle d’emblée, prévoit pour le contrevenant une peine équivalant à la moitié du montant qui fait l’objet de l’infraction. Vous pouvez la confisquer. À bien regarder, les sous sont allés en Espagne puis ils ont transité à Monaco. En fait, on a transporté cette somme pour lui donner une tout autre apparence. Je requiers au moins la confiscation du trop-plein: 5.873 euros."

Pour plaider sa cause, le ressortissant ukrainien insiste auprès des juges de prendre en compte sa situation actuelle. "Je vous demande pardon. Il n’y avait aucune mauvaise intention dissimulée de ma part. Je crains pour mon casier, que cette affaire m’empêche de m’insérer. Car j’espère créer une société pour commercialiser des produits alimentaires à Monaco."

Le tribunal a prononcé une peine d’amende de 1.000 euros et la restitution des espèces confisquée.

*Assesseurs: Sandrine Ladegaillerie et Aline Brousse.