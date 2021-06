"Il n’y a plus d’obstacle pour l'innocenter", estime Me Sylvie Noachovitch, avocate d'Omar Raddad

Droite "dans [ses] talons hauts", Me Sylvie Noachovitch se bat depuis 2008 pour que la justice innocente Omar Raddad, condamné en 1994 à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Aujourd’hui, trente ans jour pour jour après la mort de la veuve fortunée à Mougins (Alpes-Maritimes), l’avocate est persuadée de toucher au but. Sur la base de nouvelles analyses ADN, elle va déposer ce matin une requête en révision au palais de justice de Paris. Première étape vers un nouveau procès et une reconnaissance de l’innocence de l’ancien jardinier, qui réside à Toulon.

Que représente pour vous l’affaire Omar Raddad?

C’est un combat de longue haleine. Une lutte depuis près de quinze pour prouver l’innocence d’un homme. Je suis convaincue qu’Omar Raddad n’a pas tué Ghislaine Marchal. C’est dans cette optique que j’ai œuvré, aux côté de l’ancien député Georges Fenech et de l’académicien Jean-Marie Rouart, pour que les conditions de révision d’une condamnation définitive soient assouplies. Cela est possible depuis 2014. Aujourd’hui, cette requête en révision est la consécration de plein de choses.

Un ADN "apparaît à 35 reprises dans les lettres de sang"

Quelles sont les éléments nouveaux que vous apportez?

Ils sont de nature scientifique. En 2015, quatre empreintes génétiques correspondant à quatre hommes avaient été découvertes sur les portes comportant les inscriptions "Omar m’a tuer" et "Omar m’a t". Aucune ne correspondait à Omar Raddad, mais l’une matchait au FNAEG (Fichier national automatisé des empreintes génétiques, Ndlr). Concernant cette personne, des vérifications sont toujours en cours. Mais grâce au progrès de la science et de nouvelles analyses, nous avons pu extraire deux ADN complets dont l’un apparaît à 35 reprises sur la porte de la chaufferie et dans les lettres de sang de l’inscription "Omar m’a t". Ce ne peut pas être un ADN de pollution comme la cour de révision l’avait estimé en 2002. Il y est en trop grande quantité! Grâce à la loi de 2014, un doute suffit pour demander une révision. Il n’y a plus d’obstacle pour innocenter Omar Raddad.

Quels sont les autres éléments qui appuie votre conviction?

Tous ceux développés en 2001 vont revenir. Il y a par exemple les expertises graphologiques, qui affirment désormais que les écritures ne sont pas de Ghislaine Marchal. D’ailleurs dans l’histoire judiciaire, en France comme ailleurs, jamais personne n’a désigné son meurtrier de la sorte... Il y a aussi le fait que l’ADN d’Omar Raddad n’apparaît pas une seule fois sur la scène de crime, alors qu’on trouve quatre empreintes d’autres hommes. Il n’y avait rien non plus sous ses chaussures. Et c’était une scène horrible, très sanglante...

"Pas là pour accuser les autres"

Selon vous, qui est l’assassin de Ghislaine Marchal?

Je ne sais pas. En premier lieu, mon but est d’innocenter Omar Raddad. Je ne suis pas là pour accuser les autres, pour créer une autre erreur judiciaire. Il faudra laisser la justice faire son travail. Dans cette affaire, Omar Raddad aura permis à la justice d’effectuer deux bonds en avant, avec la loi sur la présomption d’innocence qui instaure l’appel des verdicts, en permettant aux accusés de bénéficier d’un procès en appel (depuis 200), et l’assouplissement des conditions pour réviser un procès. Mais jusqu’à présent il n’aura bénéficié ni de l’une, ni de l’autre!

Comment va Omar Raddad aujourd’hui?

Il vit toujours à Toulon. Il est très heureux de cette avancée. Cela fait 30 ans qu’il attend cette révision. Il a repris espoir et, comme moi, n’envisage pas l’hypothèse d’un refus. Il est très confiant. A raison, je pense.