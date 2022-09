"Il me bascule sur le lit, me déshabille, me pénètre": ce que l'on sait sur les nouvelles plaintes pour viols contre PPDA

L'ex-présentateur vedette du journal télévisé de TF1, 75 ans, est accusé par une trentaine de femmes de viols, d'agressions et/ou harcèlement sexuel.

Deux nouvelles plaintes ont été déposées et un signalement a été adressé à la justice pour viols et agressions sexuelles, en septembre, selon Libération, qui publie ce lundi ces témoignages accablants dans l'affaire PPDA.

1. Plainte pour agression sexuelle en 2003

L'auteure et journaliste Bénédicte Martin a porté plainte le 12 septembre à Paris pour une agression sexuelle qui aurait eu lieu en 2003, alors qu'elle avait 24 ans. Son témoignage avait déjà été rapporté par Libération en décembre.

Bénédicte Martin vient de publier son premier ouvrage lorsqu'elle est invitée à Vol de nuit, l'émission littéraire diffusée sur TF1 et présentée par Patrick Poivre d'Arvor entre 1999 et 2008.

L'animateur, "qui la couvre d’éloges", lui propose d'assister au tournage d'un journal télévisé de 20 heures. Elle accepte sous la pression de son attachée de presse.

C'est après l'enregistrement du JT, lors duquel on lui donne "la désagréable sensation de faire partie d’un lot de femmes qu’on distillerait chaque jour de la semaine", que l'agression sexuelle se serait déroulée.

Bénédicte Martin est conduite par une assistante de PPDA dans son bureau, où il la fait patienter une demi-heure avant d'arriver. Le journaliste aurait dressé un parallèle entre sa fille et l'anorexie mentale qu'il décèle chez l'écrivaine, avant de se placer derrière elle, de la saisir par la gorge et de l'immobiliser avec une clef de bras, d'après Bénédicte Martin. Elle se serait débattue, il lui aurait remonté la jupe et l'aurait embrassée avant qu'elle n'arrive à s'enfuir.

L'écrivaine raconte à Libération avoir expliqué à son éditeur Frédéric Beigbeder et son attachée de presse les événements, qu'ils auraient minimisés: "Oui, bon, mais il est comme ça, Patrick, tout le monde le sait. Tu t’attendais à quoi? Si tu veux écrire, il y a des passages obligés… Toutes les jeunes filles y sont passées. Ton livre marche très bien. De quoi tu te plains?".

2. Signalement pour viol en 2000

La deuxième femme à témoigner auprès du média est une auteure restée anonyme pour protéger la parution à venir d'un de ses romans. Elle a écrit au procureur de la République le 12 septembre pour raconter le viol qui aurait été commis en 2000 par Patrick Poivre d'Arvor.

Comme Bénédicte Martin, Juliette (le prénom a été modifié) est invitée à l'émission Vol de nuit puis est entraînée dans le bureau de PPDA.

Selon ses dires, il l'aurait plaquée à une table, lui aurait relevé la jupe, introduit son sexe et éjaculé tout de suite en elle alors qu'elle n'aurait pas pu bouger, tétanisée.

Auprès de Libération, Juliette raconte un "détail immonde et révélateur": à côté de PPDA se trouve une boîte de lingettes, pour qu'ils se nettoient. Une pratique qui lui paraît régulière, organisée, hygiénique.

Elle a l'impression d'être "un bout de viande dont on se sert", que les viols seraient pour le présentateur une "manière de marquer son territoire", agrémentés d'échanges de bons procédés pour s'assurer du silence et de la domination psychologique de ses victimes présumées.

3. Plainte pour viol en 1985 et agression sexuelle en 1991 ou 1992

La troisième femme à témoigner est l'écrivaine Margot Cauquil-Gleizes, qui s'appelait alors Anne, et dont le récit avait déjà été partiellement relaté dans Libération en novembre sous le prénom Amélie.

Elle a déposé une plainte le 9 septembre à Paris pour un viol qui aurait été commis en 1983 et une agression sexuelle en 1991 ou 1992.

Anne Cauquil-Gleizes a 16 ans lorsqu'elle contacte PPDA pour qu'il lise ses écrits. Il l'invite quelques mois plus tard dans un hôtel à Sète. Elle est conduite dans sa chambre mais "n'ose pas refuser". Immédiatement, "il me bascule sur le lit, me déshabille, me pénètre. Ça dure cinq minutes à peine. Je reste complètement passive, je ne comprends pas ce qui m’arrive".

Anne Cauquil-Gleizes raconte à Libération que PPDA serait allé se doucher avant de lui dire: "Maintenant, mademoiselle, j'ai à faire, j'ai des rendez-vous". Il n'aurait même pas touché la pochette contenant les écrits de l'adolescente, la raison officielle de ce rendez-vous.

"Après la rencontre à Sète, j’ai continué à lui envoyer des textes. Dès que j’avais un relâchement de quelques semaines, il m’appelait, comme on entretient son sérail." Quelques années plus tard, Anne Cauquil-Gleizes, qui a depuis changé de prénom pour Margot et souffre d'une dépression, reprend rendez-vous avec Patrick Poivre d'Arvor.

Il lui fait le "coup du plateau": l'invite au tournage du JT puis elle est amenée par une de ses secrétaires dans son bureau. À peine arrivé, il lui aurait dit: "Ce journal a vraiment été très difficile, vous me feriez bien une petite gâterie?", avant de sortir son sexe de son pantalon. Anne Cauquil-Gleizes aurait hurlé, ce à quoi PPDA aurait rétorqué: "Dans ce cas-là, mademoiselle, bonsoir".

"Comme il n’est pas violent, il enrobe tout avec un certain charme, il se sert, on n’est qu’un morceau de viande. Il m’a fallu 37 ans pour mettre le mot juste sur ce qui m’est arrivé. Et c’est la police, lorsque je dépose dans la première enquête préliminaire, qui m’en a fait prendre conscience."