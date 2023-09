"D'une dangerosité criminologique indiscutable": il maquille le corps de sa victime pour faire croire à un suicide

Mougins, dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, dans un appartement bien tenu chemin de l’Hubac, David Mathieu, 39 ans, surprend Denise, 63 ans, sa logeuse, dans son sommeil. Elle est allongée sur le dos. Il l’étrangle de la main droite tout en l’étouffant de sa main gauche avec un tee-shirt. Au lever du jour, il noue un foulard autour de son cou, étale du fond de teint sur les ecchymoses, dépose une bouteille d’acide caustique et un pilulier au pied du lit.

Les chaussons sont parfaitement alignés. Le maquillage du meurtre en suicide est grossier, le mobile du crime encore incertain. La cour d’assises des Alpes-Maritimes étudie cette affaire d’assassinat jusqu’à mercredi.

A cause d’un loyer impayé de 400 euros, Denise aurait demandé à son colocataire de quitter le logement dès la fin de la période de confinement. Il aurait alors décidé de lui donner la mort, de lui voler sa voiture et un chèque de 400 euros. C’est du moins sa première version en garde à vue, qu’il conteste aujourd’hui avec l’aide de Me Florian Abassit, son avocat. Ce lundi, à la première question de la présidente Emmanuelle De Rosa, l’accusé rectifie: "Je reconnais avoir commis cet acte atroce sur Mme Denis mais je n’ai pas prémédité mon geste."

Criminel prédestiné?

David Mathieu, originaire de Haute-Marne, a connu un temps la rue mais donnait satisfaction dans les missions d’intérim qu’on lui confiait. Il n’a jamais été condamné même si son nom apparaît dans deux plaintes pour des suspicions de violences conjugales. Et puis il y a sa confession rapportée par un gendarme de la brigade de recherche de Cannes: "Pour être franc, je me suis toujours dit que j’irais un jour en prison pour meurtre."

Placé à dix mois après les mauvais traitements de ses parents, son addiction à l’alcool dès son adolescence, son mal-être permanent le prédestinait-il à devenir un criminel? "Il avait prévu de tuer son père biologique qu’il accuse de viol", précise le directeur de l’enquête.

Victime par substitution

Pourquoi s’en prendre à Denise avec laquelle, pendant les trois mois de cohabitation, David Mathieu affirme qu’il s’entendait bien. Lui-même a du mal à trouver la réponse. Le Dr Lay-Macagno, psychiatre, avance une hypothèse troublante: "La victime se comportait comme une mère. En lui donnant la mort, l’intéressé a tué l’image maternante afin de la punir de ses difficultés existentielles." L’expert estime qu’il a agi en toute conscience puisqu’il ne présente pas de maladie mentale.

Le psychologue, Sébastian Alvarez, insiste, lui, sur la "dangerosité criminologique indiscutable" de l’accusé. Étrangleur à la lueur d’un radio-réveil, il est sorti de la chambre "à 4h12", précise-t-il. "J’étais comme soulagé d’un poids."