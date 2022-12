Il louait un Airbnb à Nice pour loger les jeunes filles qu'il exploitait, un proxénète arrêté en flagrant délit à Monaco

Une affaire rarissime de proxénétisme a été évoquée devant le tribunal correctionnel de Monaco. C’est même une première dans le cadre d’une audience de flagrance.

Les circonstances, pourtant, n’apparaissaient pas aussi aggravantes, le 12 novembre dernier, quand les policiers contrôlaient vers 2h35 un individu d’une trentaine d’années dans sa Renault Mégane stationnée dans les environs de l’hôtel Méridien.

Allongé, il fumait juste un joint artisanal. Mais deux sacs à main féminins posés sur le siège arrière préoccupaient les agents. Ils y trouvaient divers objets appropriés à la pratique de la prostitution.

Au cours des vérifications, le conducteur, originaire de la région parisienne, balbutiait confusément sur le motif qui l’avait amené en Principauté.

En séjour à Cannes, il aurait été contacté par deux femmes pour les convoyer jusqu’au Larvotto, en espérant être défrayé en nature… Les jeunes filles en question, de nationalités française et italienne, âgées respectivement de 21 et 20 ans, faisaient l’objet de vérifications dans la foulée, à la sortie du palace de l’avenue Princesse-Grace.

Serveuse ou escort-girl, elles avouaient des pratiques sexuelles tarifées à 500 euros pour une heure avec deux clients et avoir fumé de la résine.

"Je suis un père de famille"

À l’audience, arrivé dans le box menotté, ce vendeur ambulant qui a déclaré traîner sa charrette de maraîcher sur les marchés du Val-d’Oise, a nié toute activité d’entremetteur ou de souteneur. Il a réfuté également le moindre lien de connaissance avec les deux péripatéticiennes.

"Je suis un père de famille, a-t-il clamé. J’ai transporté ces personnes à la demande d’un ami…" Informé du passé judiciaire du prévenu, le président Jérôme Fougeras Lavergnolle (assesseurs: Léa Parienti et Aline Brousse., ndlr), l’esprit enclin aux vertus de la main de fer dans un gant de velours, a coupé court aux propos de l’intrigant.

"Vous avez été condamné dans le pays voisin pour proxénétisme et vous avez l’interdiction d’entrer en contact avec un des deux personnes concernées par cette affaire. De sources policières, on sait que vous résidez en réalité avec ces jeunes femmes dans un appartement Airbnb à Nice. Une perquisition a permis de découvrir la somme de 2.900 euros dans des enveloppes. Il ressort même du dossier que vous avez une relation avec la plus jeune. Cela ne colle pas! Que faut-il déduire de vos versions contradictoires?"

Le détenu s’en est tenu au rappel d’une course à Monaco dans l’espoir de copuler… "Ce soir-là, a-t-il assuré, j’étais oisif et incapable d’imaginer les motifs et profits avancés. Mes passagères en avaient juste pour une quinzaine de minutes… J’ai un petit enfant de quatre mois et une femme. Je ne voudrais pas que cette histoire lui parvienne aux oreilles. Je vous jure, j’ignorais tout. Ces demoiselles n’avaient aucun signe prêtant à la prostitution."

Pour contrer les affabulations, le magistrat a signalé une vidéo enregistrée avec une des prostituées, "nue et allongée sur un lit, avec des billets de 20 euros et des enveloppes où l’on parle de compta. C’est quoi?"

Déjà condamné en France

Il ne faut pas échafauder un raisonnement hâtif, s’est presque indigné le prévenu. "Ce sont juste des enveloppes! Je suis venu pour me détendre. Vingt minutes plus tard je me retrouvais en prison. Rien ne s’est déroulé comme il m’est reproché. Je ne sais rien…"

Inutile de prolonger l’instruction du dossier… "Vos différentes versions, a conclu le président, prouvent que vous avez menti! Votre casier judiciaire français comporte dix-sept mentions depuis 2010 pour menaces, vols, outrages, conduite sans permis, violences avec armes, recel, stupéfiants. La dernière en date, en 2019 à Lille, vous avez fait trente mois pour proxénétisme."

Impossible de s’appuyer sur de fausses déclarations pour le parquet. "Qui paye? Qui se sert de l’appartement? Pour le premier substitut Valérie Sagné, que de divergences dans une ligne de défense où apparaît uniquement l’innocence au fil des versions. Ils ne se connaissent pas? Des vidéos montrent leur relation quasi quotidienne. Aucune intention et pas de victimes ? On mesure plutôt dans cette affaire toute l’ampleur de la soumission. Vacances, location à Nice, boîtes de nuit, restaurants… Quel train de vie avec des subsides de vendeur ambulant ! Parce qu’il profite de l’argent des deux femmes."

"C’est un proxénète professionnel"

Au moment de requérir une peine de deux ans ferme, 3.000 euros d’amende et la confiscation du cash, la parquetière a rajouté: "Monsieur vit dans la région parisienne. Sa femme dans le Nord. C’est un proxénète professionnel avec un savoir-faire et un casier marqué par la violence. Il doit être sanctionné."

La défense a aussitôt parlé "d’élucubrations pour faire mousser un dossier à sensation. Combien de phrases ont été sorties de leur contexte afin de présenter mon client comme un proxénète notoire, a riposté Me Christophe Sosso. Qu’est-ce qu’on lui reproche? D’avoir amené deux femmes à Monaco et un stationnement de trente minutes?"

Dès lors, pour l’avocat, aucune case n’est cochée. "Elles ont fait du sexe un revenu afin de se vêtir luxueusement. L’argent a d’ailleurs été retrouvé dans leurs sacs. Une sortie sur la Côte et une location Airbnb qui n’a rien d’un palace au mois de novembre? Il ne peut être question de trafic ou de réseaux. Doudoune, pantalon, baskets: ce n’est pas la tenue des prostituées, sinon il y aurait du souci à se faire. La vérité? L’amour rend aveugle. Ce sont des sentiments qui dépassent cet homme avec une maîtresse qui lui donne du bon temps. L’enquête a été orientée et le dossier se dégonfle. Je sollicite la relaxe."

Le tribunal a limité la peine requise par le ministère public à un an ferme.