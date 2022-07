Il la surprend au lit avec un autre, elle jure qu’il avait un fusil

"Vous êtes séparés depuis plusieurs semaines...", entame la présidente du tribunal correctionnel de Nice. "Pas du tout!", l’interrompt d’emblée le prévenu en hochant fermement la tête dans le box. Manuel, 42 ans, nie en bloc les faits de violences conjugales pour lesquels il comparaît.

Par deux fois, dans la nuit de vendredi à samedi, il a fait irruption au domicile de sa compagne à Nice-nord. Sans frapper, ni crier gare. Il a le double des clés et y voit la démonstration qu’il n’y a pas eu de violation de domicile. Sauf que lorsqu’il revient peu après minuit il pénètre dans la chambre où la jeune femme n’est pas seule au lit.

L’amant en caleçon et le fusil fantôme

L’amant s’enfuit en caleçon. L’ex-compagne tente quant à elle de s’échapper par la fenêtre du rez-de-chaussée... La victime affirme à l’audience que le prévenu était armé d’un fusil. Les perquisitions ne permettront pas de retrouver une telle arme. En revanche, les policiers saisissent un rouleau de film plastique qui sert à emballer les marchandises. Y a-t-il eu confusion?

Le doute bénéficiera au prévenu qui écope au final de 18 mois de prison dont 12 avec sursis probatoire, les six mois étant aménagés en détention à domicile sous bracelet électronique. En dépit de quelques antécédents. "Des plaintes antérieures, il y en a eu", souligne l’avocat de la victime Me Jean-François Fouque qui souligne aussi les antécédents familiaux du prévenu: "Le frère de Monsieur a assassiné sa compagne il y a un an... Voilà comment les choses se passent dans la famille!"

Une remarque que ne goûte guère Manuel: "Je n’ai jamais cautionné ce qu’a fait mon frère", tranche-t-il depuis le box. Lui affirme ne plus vouloir avoir affaire avec cette ex-compagne qui l’accuse. Sa "seule préoccupation" c’est l’enfant qu’ils ont eu ensemble. Un petit garçon de 5 ans dont on ne sait trop s’il dormait seul à la maison ce soir-là ou s’il attendait dans la voiture son père qui assure qu’il voulait juste "récupérer les jouets" de son fils pour justifier son incursion. "En pleine nuit?", l’interroge la présidente Albertini qui entre finalement en voie de condamnation.