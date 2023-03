Il incitait une adolescente installée dans le Var à des pratiques sexuelles par vidéos: un père de famille condamné à Monaco

Il a été longuement question de sexe illicite et de pratiques déviantes à l’audience. L’affaire évoquée devant le tribunal correctionnel a concerné des relations virtuelles, essentiellement au cours de conversations téléphoniques, où un homme de 35 ans vivant une séparation difficile, a profité d’une adolescente de 14 ans installée dans une famille d’accueil dans le Var. Comment le prévenu a-t-il pu conduire sur le chemin de la débauche et de la culpabilité une enfant à l’âge de la puberté?

La réponse a émané de l’approche intéressante menée par le président Jérôme Fougeras Lavergnolle au cours de l’instruction. Le travail des enquêteurs remonte à 2020, lorsqu’ils démasquent l’auteur des transgressions: un enfant du pays. Les deux "partenaires" s’étaient abordés sur "F3".

Un acronyme étrange qui cache une plateforme sociale dédiée ados mais pointée comme un lieu de séduction. Pire, de prédation. Le duo migrait ensuite sur l’application Snapchat pour braver les interdits sexuels.

Pas la seule victime

"- Vous n’aviez pas conscience de franchir une frontière prohibée? a réagi le magistrat.

- Au début, je me comportais comme un grand frère, a estimé le prévenu. C’était en novembre 2019. Puis, je l’ai mise en confiance. Notre relation, toujours virtuelle, était devenue plus intime dès les échanges de photos et de nos premiers mots doux. On se masturbait ensemble au téléphone… Puis c’était avec des vidéos…

- Et après?

- Je me suis laissé aller (silence). Je n’étais pas amoureux. Mais je traversais une période terrible! J’étais perturbé par l’amoncellement de problèmes…

- Pourquoi ces propos mensongers, vous aviez pourtant d’autres relations à la même époque? Vous avez franchi le cap de la faute pénale!

- Un divorce difficile… Je n’avais pas conscience de mes actes. Je n’avais même pas prêté attention à l’âge.

- Consommateur de sites de rencontres, marié, séparé et père d’un garçon de 9 ans. Qu’est-ce qui pouvait encore vous attirer sur ses portails pornographiques? Vous aviez eu des rapports avec d’autres filles mineures…

- Oui! Plusieurs! Mais c’était toujours superficiel. Comme avec la victime. J’ai toujours refusé de la voir en personne."

Un témoin involontaire est décrit dans cette affaire: le portable. Outre sept images osées, il y a 113.000 consultations web logées dans la mémoire du téléphone. Est-ce pour induire des pulsions primaires, s’est inquiété le parquet, qui a étiqueté le prévenu de personnalité "plus que borderline, avec une impression d’étrangeté".

Un risque de récidive

Le trentenaire était en effet à nouveau en couple quand il a entamé des recherches sur les sites pédopornographiques, dont des prospections sur ceux à caractères incestueux. Alors qu’il se retranche derrière sa séparation, le rapport d’expertise a une tout autre vision. "Cet homme souffre d’une très forte immaturité psychique, d’une carence narcissique, d’un manque de confiance, mais aucun trouble du comportement. Sa recherche de mineure est due à une immaturité avec un risque de récidive. Une prise en charge médicale doit être privilégiée…"

La partie civile, par la voie de Me Sarah Filippi, s’interdit de "tirer sur une ambulance". "Toutefois, il faut comprendre les conséquences d’un tel comportement sur cette jeune fille délaissée par son père et placée dans une famille d’accueil. Cet adulte a profité de sa fragilité. Elle assume, mais elle a honte. Comment réparer? Pas question de vengeance: juste comprendre! 10.000 euros pour un préjudice arbitraire."

Quel choix judicieux, s’interroge le premier substitut Valérie Sagné. "Un quantum serait-il suffisant afin de comprendre la sanction pénale? Est-ce un prédateur qui doit aller en prison? Un pervers? Non! Je veux juste apprécier, en vérité, s’il représente un danger. Je requiers une peine de dix-huit mois assortie du sursis et son placement sous le régime de la liberté d’épreuve et l’obligation de soins. Car son attitude laisse espérer."

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public et ordonné le versement de 5.000 euros pour dédommager la partie civile.