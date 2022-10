"Il était au service du crime", un policier du commissariat de Cagnes-sur-Mer condamné à trois ans de prison

Il était brigadier-chef au commissariat de Cagnes-sur-Mer, vingt ans d’expérience, 2.500 euros nets mensuels, spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue. Il était également arbitre de foot à ses heures perdues.

Tarek M. est sous le coup d’un carton rouge depuis avril 2019, date de son interpellation. Ce sont ses collègues de la police judiciaire de Nice et l’inspection générale qui ont sifflé la fin de la partie. Il est accusé d’avoir rendu des services à des malfaiteurs locaux d’envergure moyennant une rémunération.

Surendetté

Après un an de détention provisoire, Tarek M. libre comparaît ce lundi devant le tribunal correctionnel de Grasse. La présidente Catherine Raby décrit les curieuses pratiques du présumé "ripoux" et sa consultation compulsive des fichiers.

Surendetté, le prévenu a du mal à expliquer les 55.000 euros déposés en billets de 50 et 100 euros sur des comptes bancaires entre 2016 et 2018. 4.900 euros en espèces ont également été découverts à son domicile.

Le procureur Damien Savarzeix soupire: "Il y a aussi 7.000 euros sur le compte de sa sœur et 8.000 euros sur le compte de son père [...] M. M. parle de transfert de compte à compte mais on n’a aucune trace des retraits correspondants aux dépôts."

Le magistrat rappelle que les paiements pour l’arbitrage s’effectuent en chèque. "20% étaient en espèces", se justifie Tarek M. qui peine à s’expliquer sur la provenance de cet argent magique. Le procureur énumère également un nombre conséquent de séjours à l’étranger, un train de vie sans commune mesure avec ses revenus officiels.

"On a donné 10.000 euros et il est en prison"

L’affaire avait débuté par une interception téléphonique. Nassima, compagne à l’époque de Samir Z., un homme au lourd casier, accusé depuis de deux vols à main armée en bande organisée, était en colère: "On a donné 10.000 euros et il est en prison."

Cette femme veut récupérer l’argent. Le couple ainsi que Bilal B. (1) sont considérés comme les corrupteurs. Samir Z., encadré d’une escorte renforcée, est le seul des trois à être présent au procès. Sa sœur a été par le passé la compagne du policier mais il nie lui avoir demandé le moindre service. Son avocat, Me Bernard Ginez, reproche au procureur "un chef-d’œuvre de rhétorique où l’on procède par déduction sans apporter de preuves".

De la simple consultation des points d’un permis de conduire à la promesse d’effacement de preuves, "Tarek M. travaille pour eux", accuse le procureur de la République.

"Il a fait ce qu’un policier peut faire de pire, il a mis son énergie, son talent, ses connexions au service du crime", stigmatise le magistrat. "L’IGPN (ndlr: la police des polices) conclut que l’étude des consultations du brigadier-chef ne correspond pas aux interpellations effectuées par la PJ de Nice en janvier 2019", réplique Me Christian Scolari, l’avocat du policier. Et l’enquête administrative disciplinaire, "n’a pas été en mesure d’établir la matérialité de l’origine frauduleuse des espèces".

Reconnu coupable ce lundi soir de violation du secret professionnel, non-justification de ressources, violation du secret professionnel, corruption passive, le policier a été condamné à trois ans de prison, une peine conforme aux réquisitions.

Samir Z. a écopé de 18 mois de prison et Nassima F. de six mois avec sursis. La compagne de Bilal B. (Me Maharsi) a été relaxée. Le procureur avait estimé que les charges contre elle étaient insuffisantes.

1. N’ayant pu être extrait de la prison de Luynes, son cas a été disjoint.