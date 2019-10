Il donne un coup de pied dans le pare-choc de la voiture d'un Beausoleillois et reçoit un coup de poing au visage

Combien d’automobilistes se laissent encore emporter par leurs pulsions au volant et laissent libre cours à leur agressivité? Un retraité de Beausoleil a comparu justement devant le tribunal correctionnel pour avoir asséné un coup de poing au visage d’un Monégasque. À la barre, le prévenu est dans le repentir. Il reconnaît l’altercation et regrette son geste.

Cinq jours d’ITT

Le 1er février dernier, vers 1h30, il croise un autre véhicule dans l’étroite avenue de Vilaine. Une voie proche de la limite entre la France et Monaco. Un léger frôlement furtif fait réagir le conducteur de la voiture immatriculée en Principauté. Il sort pour constater un éventuel dégât.

À cet instant il reçoit un pain en pleine face. À l’audience, le président Jérôme Fougeras Lavergnolle essaie de comprendre les raisons de cette réaction inexpliquée. "Cette personne ne vous a pas agressé, constate-t-il en s’adressant au Beausoleillois. Qu’est-ce qui a motivé votre agressivité?"

L’intéressé estime que "l’automobiliste a eu un comportement menaçant en donnant un coup de pied dans mon véhicule. Angoissé, c’est la peur qui a provoqué mon geste de défense", précise-t-il.

De son côté, la victime assure l’absence de choc. "J’ai juste reculé et, énervé, j’ai donné un léger coup de pied au niveau des pare-chocs. Ce Monsieur est sorti comme un fou et il m’a cogné. En retournant dans mon auto, j’ai vu dans le rétroviseur que je saignais de la lèvre. Cinq jours d’ITT m’ont été prescrits. J’ai alors porté plainte. Je réclame le montant équivalent en salaire des jours d’arrêts, plus des indemnités. Soit une somme chiffrée en totalité à 3.000 euros."

"Au volant, l’agressivité est inadmissible"

Le premier substitut Olivier Zamphiroff connaît bien ce type d’événement.

"Au volant d’un véhicule, on se suppose dans un autre espace-temps où nous sommes à fleur de peau au moindre problème. Pourtant, un usager de la route doit rester calme. L’agressivité est inadmissible. Comme les faits sont reconnus, vous prononcerez une peine de 1.000 euros d’amende que vous pourrez assortir du sursis pour un primo-délinquant. Pour la partie civile, il faut pondérer la demande présentée sans justificatif."

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public en condamnant le prévenu à 1.000 euros d’amende avec sursis et au versement de 1.500 euros au demandeur.