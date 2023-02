Il dîne pour 1.189 euros à Monaco et ne peut payer l'addition, un mois de prison ferme

Quand un homme imposant arrive menotté à l’audience de flagrance, on lui donnerait le Bon Dieu sans confession.

Mais au fil de l’instruction de cette affaire de grivèlerie, évoquée devant le tribunal correctionnel, on perçoit la vraie nature du détenu, opposée de très loin à son apparence.

C’est un écornifleur qui a décidé de vivre aux dépens de la société, à écouter le président Jérôme Fougeras Lavergnolle exposer les faits.

"Le samedi 11 février dernier, la direction du Buddha Bar alerte vers 2 heures la Sûreté publique. Un client, qui a consommé pour 1.198 euros de boissons et d’aliments, est dans l’impossibilité de payer. C’est vous! Chômeur aux Pays-Bas et demeurant à Amsterdam, vous êtes venu à Monaco. Dans quel but? Vous saviez bien que vous ne pouviez pas payer! Vous vouliez aller en prison?"

"Aidez-moi... à retourner chez moi"

Le Néerlandais de 25 ans acquiesce sur l’impossibilité de régler la note de son succulent dîner. Mais il a une supplique qu’il rappellera tout au long de l’audience: "Je voudrais que l’on m’aide à retourner chez moi…" Étonnement du magistrat.

"Je ne vous comprends pas. Pour venir de Paris à Monaco, vous avez fait le déplacement en VTC, facturé 2.600 euros que vous ne pouviez déjà pas payer. Le chauffeur a déposé plainte et vous comparaîtrez à nouveau devant ce même tribunal, le 28 février, à 9 heures. Malgré la difficulté de vous acquitter de cette course, vous filez dans un établissement de luxe où vous commandez une bouteille de vin à 500 euros, plus le reste."

La phrase revient comme un leitmotiv: "Aidez-moi…" Le prévenu essuie même une larme en parlant d’un père qui vient de décéder, d’une famille qui ne peut assurer décemment son entretien et des malheurs qui s’abattent en cascade sur son existence.

"À consulter votre casier judiciaire, note le président sans s’attendrir sur le sort évoqué, vous êtes un habitué des faits. Vous avez été condamné en 2017 à Paris pour filouterie d’aliments. Puis en 2021 pour filouterie de taxi. Des infractions identiques à celles qui vous sont reprochées aujourd’hui."

"Il n’a rien pour payer mais c’est son mode de vie"

Dans une sorte de souffle entrecoupé de râles perce difficilement un appel à l’aide.

Justement… "Monsieur a fait le choix d’appeler à l’aide en faisant le choix des infractions, relève avec inclémence le substitut Emmanuelle Carniello. Il vient à Monaco et demande du secours pour rentrer chez lui à Amsterdam. Il a fait sien pareil comportement. Après six mois c’est la peine de prison maximum qu’il encourt - il recommencera. Il n’a rien pour payer, mais c’est son mode de vie. Son passé judiciaire en témoigne. Au vu de ses antécédents, enfermez-le au moins pendant quatre mois à la maison d’arrêt."

C’est un abonné pour ce type de dossier, reconnaît la défense. "Sur les faits, mon client n’a fait aucune difficulté. Il reconnaît tout! La peine? Certes, choisir un grand cru à 500 euros, il aurait pu l’éviter. Même pour plaire à une jeune femme qui s’est jointe à lui et qui a payé sa part. Mais quatre mois? Vous reverrez ce prévenu bientôt devant vous. Je m’en remets à votre sagesse et sans m’attarder dans un précédent dossier de grivèlerie, on avait aidé l’individu en partie cette fois-là…"

Mais dans ce dernier cas, un hamburger chez McDonald's n’avait-il pas suffi…

Dernière requête avant la sentence de ce géant de plus de 2 mètres et dépassant largement le quintal: "Je vous en prie, je veux retourner chez moi. Je n’ai rien fait de mal…"

Une appréciation qui n’a pas toutefois trouvé un écho favorable auprès du tribunal, avec une condamnation à un mois ferme et une convocation pour le 28 février 2023 à 9 heures.