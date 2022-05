Il cultive du cannabis pour "soigner son diabète": un Cannois mis à l’amende

Dans le cadre de cette affaire, les enquêteurs ont effectué le 8 mars 2022 une perquisition, rue des Serbes, au domicile de Mohamed-Oualid, 35 ans. Dans une pièce de l’appartement, ils ont découvert une véritable plantation, une culture "maison" de cannabis. Soixante-huit pieds étaient alignés dans deux chambres de culture, sorte de tentes munies d’un matériel très performant d’extraction et de ventilation, de lampes horticoles et d’un petit nécessaire pour l’arrosage et le futur conditionnement. Le tout commandé pour un montant de 1.500€ sur des sites internet spécialisés. Un véritable investissement pour ce jardinier amateur, en herbes.

Un succès horticole

Poursuivi cette fois pour détention non autorisée de stupéfiants, le prévenu prétend devant les magistrats qui l’interrogent qu’il "s’agit d’une culture à usage personnel pour soigner son diabète". Argument qui laisse circonspect les juges, hésitants entre une erreur de diagnostic où des progrès jusque-là inconnus en matière de médecine douce!

Pas du tout convaincu le procureur de la République à défaut d’avoir la main verte veut "avoir la main lourde et requiert 8 mois de prison avec sursis et 3.000€ d’amende à titre d’avertissement".

Aux intérêts de son client le bâtonnier Adrien Verrier rappelle que "Mohamed a accueilli les policiers sans problème. Qu’il souffre d’un diabète aigu de type 1, le plus sévère et est resté honnête dans ses explications".

À noter que si une récolte avait été possible, avec un succès horticole complet, la production aurait été de 16 à 20kg pour une valeur à la revente estimée à 72.000€.

Mohamed lui écopera de 100 jours-amendes à 10€, soit 1.000€. Tout en sachant que le défaut total ou partiel de paiement entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amendes impayés.