Il boit dans son véhicule à l’arrêt sur la place du Casino: 15 jours avec sursis

Le substitut Emmanuelle Carniello vient alourdir le dossier en démontrant un faisceau de preuves. "Cet individu pensait-il être en état de conduire après deux ou trois verres? A partir de trois on est déjà en infraction! Et d’après ses déclarations, il avait encore consommé de l’alcool dans son véhicule. Quand les policiers l’ont interpellé, le moteur tournait encore. Il était au volant sur la voie et il pilotait son véhicule même s’il était devant le Casino. L’ivresse relevée et sa condamnation colorent ce dossier."

La défense, stupéfaite, semble n’avoir rien entendu de plus déconcertant. "Si on est coupable d’état d’ivresse quand on s’arrête de conduire… riposte Me Guillaume Guerra, la mine ahurie. Mon client n’était plus venu en Principauté depuis plusieurs années. Il a été surpris par les modifications intervenues sur la place du Casino. Alors, il a laissé la voiture avec le moteur en marche en étant persuadé que le voiturier se chargerait de parquer sa Mercedes et il a bu les cocktails offerts." L’avocat du Barreau de Nice s’avoue étonné par l’alcool servi dans des verres à champagne et leur transport Beaulieu-Monaco. Il doute toutefois de l’infraction. "Le conducteur était à l’arrêt. On fait un test trente minutes plus tard et on trouve une alcoolémie fantastique. Mais quand il était au volant, à ce moment-là ce taux était absent. On procède par suspicion. Comment pouvez-vous poursuivre un homme pour conduite en état d’ivresse alors qu’il était à l’arrêt? Soyez cléments."