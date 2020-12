Il avait mis le feu à sa cellule puis agressé les surveillants: le détenu lourdement condamné

Dimanche, quatre surveillants pénitentiaires ont été agressés par un détenu qui purgeait une lourde peine à la maison d’arrêt de Grasse.

Condamné à 3 ans de détention pour violation du confinement, violences aggravées, menaces de mort et apologie du terrorisme, Mohamed S., un Tunisien de 23 ans avait l’interdiction définitive de se trouver sur le territoire français.

Sous un motif futile - "il voulait du tabac" - il a commencé par taper du poing sur la porte de sa cellule.

Alerté par ce tintamarre un surveillant est intervenu pour constater aussi qu’une forte odeur de brûlé se dégageait de la pièce.

Quatre surveillants agressés

Après avoir demandé du renfort, trois autres surveillants allaient lui prêter main-forte, afin d’intervenir en toute sécurité sur une situation jugée sérieuse.

Les agents sont donc intervenus et, dès l’ouverture de la porte, le détenu s’est jeté sur le gradé, lui assénant deux coups de poing. Les autres agents seront blessés lors de la maîtrise de l’individu, qui s’est débattu cherchant à porter des coups. Un agent sera blessé au poignet et les blessures du plus grièvement atteint motiveront une ITT de 7 jours.

Aucune déclaration

Présenté hier devant le tribunal judiciaire de Grasse, le prévenu n’a pas voulu faire de déclarations ce qui n’a pas permis de comprendre les motivations qui l’ont conduit à un tel déchaînement de violence, pas plus que le rapport du psychiatre qui ne mentionne pas de maladie mentale. Arrivé en France en octobre 2017, ce SDF ne comptait alors aucune mention à son casier judiciaire.

Le procureur de la République Yohan Hibon requiert 2 ans de prison avec mandat de dépôt rappelant la tâche difficile, au quotidien, des personnels pénitentiaires. Aux intérêts de son client Me Géraldine Hiriart rappelle "que différentes versions des faits s’opposent". Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur et l’a condamné à deux ans de prison avec mandat de dépôt.