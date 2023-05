Il avait installé une caméra dans les toilettes du vestiaire mixte de l'Hôtel de Paris: un employé de la SBM licencié puis condamné à Monaco

Un voyeur? Un sociopathe? Un monosexuel psychique? Il apparaît difficile de tenter de valider la moindre hypothèse sur l’élément à prendre en compte dans le passage à l’acte d’un employé sécurité incendie de la Société des Bains de Mer.

À la barre du tribunal correctionnel de Monaco, le prévenu est volontairement diffus. Peut-être esquisse-t-il une amorce de défense? La justice lui reproche la pose d’une caméra dans les toilettes du vestiaire mixte de l’Hôtel de Paris dans la nuit du 27 au 28 janvier dernier. L’appareil était dissimulé au niveau du distributeur de papier hygiénique. La victime a découvert par hasard le clignotement lumineux continu lié à la captation d’images, installée sur le siège.

"C’est le comportement typique d’un prédateur"

Confuse à l’audience, elle vient réclamer réparation du préjudice moral par l’intermédiaire de son conseil. "Clairement, fulmine Me Maeva Zampori, ce personnage abject voulait visionner les parties intimes de ma cliente. Il l’a fortement dissuadée de ne pas en parler à la direction, par crainte de passer pour ce qu’il n’est pas, lui avait-il soufflé. C’est le comportement typique d’un prédateur. Même si le prévenu le récuse à votre barre! Jusqu’à jeter la caméra dans une poubelle pour faire disparaître les preuves! Vous imaginez les conséquences! Je verse à ce sujet trois pièces au dossier pour alléguer le traumatisme subi par la plaignante et l’obligation d’entreprendre un suivi psychologique. Or, elle n’a pas les moyens suffisants pour financer les consultations. Je sollicite le versement d’une somme de 3.000 euros."

Le président Florestan Bellinzona demande au célibataire de s’expliquer. "En garde à vue, vous avez fait semblant de ne rien savoir sur cette infraction. Vous aviez peur d’éventuels ennuis… D’ailleurs, vous avez été licencié. Qu’en est-il aujourd’hui?

- Je suis pompier volontaire, riposte mollement le trentenaire. Sans salaire suffisant, je vis chez mes parents.

- Quel était l’intérêt de cette démarche absurde?

- Je n’arrivais pas à dormir. Alors j’ai essayé ce système qui consistait à relayer les images sur mon téléphone. Mais cela n’a pas fonctionné.

- Les policiers n’ont rien retrouvé, en effet, sur votre portable. Pourquoi le choix des toilettes? Que vous est-il passé par la tête? Démontrer la possibilité de filmer une personne dans la pire situation à son insu?

- Je ne sais pas au juste ce qui m’a poussé à le faire…"

Cette atteinte à l’intimité de la vie privée passe mal au niveau du parquet. "Honte et gêne se confondent dans cette affaire, atteste le premier substitut Valérie Sagné. Par perversité? Pour avoir le contrôle sur les gens? A cause d’un problème psychiatrique? Ou bien d’un amoncellement de bêtises? On se pose des questions pour comprendre les raisons de ce détournement déviant d’un système acquis pour assurer la sécurité de l’appartement. Quoi qu’il en soit, la matérialité des faits est là. Malgré regrets et excuses, cette faute grave ne peut se régler avec le seul argent. Je demeure très inquiète face à la tentative de se dédouaner en permanence. Inquiète aussi d’être dans l’incapacité d’expliquer le mobile."

"Il ne se reconnaît pas dans ses actes"

La peine de prison doit être significative pour la parquetière : sept mois d’emprisonnement assortis du sursis. "La défense ne plaidera pas la relaxe, annonce sans détour Me Audrey Vazzana, du Barreau de Nice. Mon client ne se reconnaît pas dans ses actes. Il va donner les codes de son téléphone où rien de délictueux n’apparaîtra. Certes, on a du mal à comprendre sa détermination à l’issue de la garde à vue et des nombreux témoignages allégués. On le voit comme un grand enfant. Pourtant, il lui est encore très compliqué d’expliquer cette perversion. Il n’a aucun souci judiciaire. C’est son seul incident. Il a aussitôt consulté pour comprendre une situation qui a dérapé."

En conclusion, l’avocate admet "le traumatisme de la victime". Sans pour autant occulter "l’effroi de la crainte pénale qui affecte aussi sa famille."

Certes, le tribunal accorde le sursis pour une peine de six mois. Mais précédée de quinze jours d’emprisonnement ferme. Plus la somme de 3.000 euros réclamée par la partie civile.