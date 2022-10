Il a eu un enfant avec sa fille de 14 ans: un père condamné dans le Maine-et-Loire

Mardi, un homme âgé de 40 ans a été reconnu coupable d'avoir violé sa propre fille. Il a été condamné à 17 ans de prison par la cour d'assises du Maine-et-Loire.

Le quadragénaire lui a imposé plusieurs relations sexuelles. Et de ces dernières est né un enfant en 2017, sur lequel il a demandé à pouvoir exercer ses droits parentaux.

"Je ne l'ai jamais caché"

À la barre, comme le rapporte Ouest-France, l'individu n'a pas nié. "Je ne l’ai jamais caché que j’avais une relation de couple. Si vous tapez sur Google, vous verrez le nombre de pères qui sont en couple avec leurs filles", a-t-il déclaré.

C'est grâce à l'ADN que les faits ont pu être prouvés. Il a d'abord nié avoir violé sa fille et lui a même écrit une lettre lorsqu'il se trouvait en détention provisoire. Sur laquelle il lui demandait de se rappeler une certaine "promesse". Celle de "dire qu’elle était consentante pour lui permettre de sortir le plus vite possible."