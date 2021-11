Il a arraché le sac d’une personne âgée en pleine rue et l'a blessé grièvement... Avant de rester muet face au juge

Le voleur, un quadragénaire aux cheveux poivre et sel, a été rapidement appréhendé. La retraitée, elle, est sérieusement blessée et devra rester à l’hôpital sans doute plusieurs semaines. "Elle a percuté un arbre puis a chuté lourdement", rappelle le président Alain Chemama. "Sa tête a heurté le sol. Elle présente sept côtes cassées, une fracture d’une omoplate, trois vertèbres fracturées..."

Jugé en comparution immédiate lundi après-midi, l’agresseur, ressortissant espagnol , inconnu à ce jour de la justice française, est quasi mutique. Il s’inquiète de la santé de sa victime mais ne donne pas d’explication à son comportement.

Ouvrier dans le bâtiment, il serait venu travailler sur un chantier à Monaco mais aurait été floué par son employeur, selon son avocate, Me Magali Gilly. Il n’avait dès lors plus les moyens de payer son hôtel. Le peu d’argent qui lui restait lui a servi à payer un billet de train entre Beaulieu-sur-Mer et la Principauté pour récupérer quelques affaires personnelles. "C’est un homme acculé", décrit Me Gilly.

Le tribunal a suivi les réquisitions de la procureure Clémence Bravais en condamnant le prévenu à trois mois de prison ferme. Une interdiction du territoire de dix ans a également été prononcée à son encontre.