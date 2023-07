Ils se font interpeller avec près de 6.000€ cachés dans leurs sous-vêtements à Monaco: deux trafiquants de drogue condamnés

Il était question de trafic de stupéfiants ce mardi matin au tribunal correctionnel. Convoqué mais absent à la barre, un "cartel" fraternel était soupçonné de faire largement commerce de substances psychotropes et de blanchir le produit par la justice monégasque. Car les deux frangins niçois d’une vingtaine d’années, accompagnés d’un couple d’individus, étaient contrôlés le 8 mai dernier, vers 3h30, sur la place du Casino.

Les policiers découvraient quelques grammes de cannabis. Puis deux sommes d’argent détenues: 2.600 euros pour l’un, 3.315 euros pour l’autre, dissimulées étrangement dans leurs sous-vêtements. Une précaution, en fait très utile pour écarter la moindre éventualité "au cas où un de leurs copains serait tenté de s’approprier du magot!"

Original, mais la Sûreté publique ne se satisfait pas de pareils bobards.

Trahis par l’exploitation de leur téléphone

Les inspecteurs, loin de se limiter au sensationnel, sont imbattables au jeu des questions-réponses. Dans une première version, le gardien de parking et l’intérimaire, dont tout porte à constater qu’ils se sont reconvertis dans le commerce des paradis artificiels, font allusion à un jackpot gagné le soir même juste à la fermeture du Casino de Sanremo (Riviera italienne).

Mais cela ne concorde pas avec les horaires habituels de l’établissement consacré aux jeux de hasard, même si la fréquentation est importante. "S’en suivent contradictions et rétropédalages, détaille le président Florestan Bellinzona. Ce n’est plus le jour même, mais la veille. Une immersion dans les tréfonds de leurs téléphones portables et les enquêteurs ont découvert des messages aux mentions explicites sur les produits, quantités et prix."

Cette "liste des courses", afin d’informer au plus près les clients et écarter une concurrence pléthorique, vient conforter le magistrat sur la destination des mouvements d’argent déposés en priorité dans des sociétés de véhicules. D’où les soupçons aggravés de blanchiment.

Aux infractions reprochées, il faut ajouter une mesure de refoulement du territoire non respectée par l’aîné, notifiée le 13 octobre 2021.

Condamnés à de lourdes peines en France

Un jeu dangereux et un sombre destin leur sont promis par le parquet. "Parmi les quatre personnes placées en garde à vue, signale le substitut Emmanuelle Carniello, pour l’instant deux ont avoué l’origine des fonds et démontré des liens avec des comptes bancaires litigieux. De plus, les deux prévenus ne cachent pas leur commerce parallèle illicite. Leurs portables les affichent au pied d’immeubles en tenue et cagoulés. Voilà de quoi conforter suffisamment leurs appartenances à un large trafic de stupéfiants. Comme ils ont été condamnés tous les deux à de lourdes peines de détention en France, ils n’ont rien à faire en Principauté: huit mois ferme! Quant aux deux autres accompagnants, ils devraient comparaître prochainement devant ce même tribunal."

Tribunal qui, pour ce premier épisode d’une affaire qui s’annonce comme une "Coast connexion", a suivi les réquisitions du ministère public, puis ordonné la confiscation de l’intégralité des scellés.