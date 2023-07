Un jeune homme condamné à de la prison ferme pour avoir mordu un policier en gare de Monaco

Jugé en comparution immédiate à Monaco pour des faits assez classiques de rébellion et de refus de vérification d’identité, un homme de 23 ans, arrivé menotté dans le box, s’est tout de même abstenu de récuser la compétence du tribunal correctionnel.

Dans le détail, ce manœuvre du BTP avait été contrôlé le dimanche 16 juillet, vers 16 h 45 à la gare SNCF. Seul, assis depuis un bon moment sur un banc de la station ferroviaire, il était vite repéré par des policiers qui patrouillaient sur les quais.

Interrogé et plutôt réticent à répondre, les propos du prévenu apparaissaient des plus incohérents. Sans domicile ni résidence connue, ce Maghrébin aurait pris le train à Cannes pour se rendre à Nice.

Toutefois, une tendance insurmontable à s’assoupir prolongeait involontairement son trajet jusqu’en Principauté. Rien de vraiment répréhensible. Néanmoins, il montrait un comportement déplacé envers les forces de l’ordre dès qu’il lui était demandé de les suivre aux fins de vérification de personnalité.

Pas question de se soumettre à l’injonction car l’individu devait monter soudainement dans un train...

Sous le coup d’une OQTF

Dès l’arrivée des renforts, il opposait une résistance active. Jusqu’à se débattre et infliger une profonde morsure et des griffures à un gradé. L’officier, blessé, devait endurer deux jours d’ITT. A l’audience, le président Jérôme Fougeras Lavergnolle(*) demande au prévenu de justifier ce moment de sédition, car les fonctionnaires avaient pourtant pris toutes les précautions pour éviter d’occasionner du désagrément.

Le contrevenant s’excuse. Il regrette son comportement et une attitude violente. Car s’il a craint de dévoiler son identité, c’est par peur de représailles après une obligation de quitter le territoire français (OQTF), signifiée depuis le 5 juin 2022. Cette situation le rend nerveux, atrabilaire et ce jour-là, il n’avait ni mangé ni dormi…

En France depuis 2019, il subsiste tant bien que mal grâce à des petits boulots non déclarés. Le magistrat s’enquiert des véritables raisons de sa présence à Monaco.

Le jeune homme fond en larmes : c’était imprévisible et surtout pas prémédité ! Fortuit ! La faute aux circonstances ferroviaires… Mais aux noms des parties civiles, Me Hervé Campana impose la réunion de l’élément intentionnel en opposition à la réaction mesurée des policiers.

Mordu et étranglé

"Il s’agissait d’un simple contrôle. Pourquoi autant de difficultés sur ce point de surveillance ? Pourtant, les plaignants que je représente avaient utilisé une force convenue et contenue. Une preuve de professionnalisme et de sang-froid ! En retour, un de mes clients était mordu et étranglé. Aujourd’hui, Il ne veut pas plus s’acharner sur le prévenu et alourdir sa situation. Il demande juste l’euro symbolique."

Le procureur écouté

Le parquet ne manquera pas de rappeler le rôle essentiel de la police en cas d’infraction. "Plus qu’un refus, constate le substitut Emmanuelle Carniello, Monsieur a déchiré la chemise de l’un et compressé les voies respiratoires de l’autre. A Monaco, on se conforme aux convenances du respect de l’uniforme." Si le prévenu montre de la repentance, il est heureux pour la parquetière "qu’à chaque interpellation on ne s’en prend pas de la sorte aux forces de l’ordre. Vous sanctionnerez ce comportement très déplacé par huit jours de prison ferme."

A l’inverse, afin d’émouvoir la formation collégiale, Me Grégoire Gamerdinger évoque les conditions difficiles et la crainte journalière de son client. "Comprenez son comportement. A l’analyse de ce dossier, vous constatez qu’au moment où il aperçoit les menottes, ce jeune homme a eu une réaction de survie. Devant vous, il s’en repend. Demeurez sensibles aux regrets exprimés à votre barre."

A l’issue du délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public, et octroyé l’euro symbolique à la partie civile. La courte incarcération, a estimé par le président, " profitera au prévenu pour prendre des repas, faire sa toilette et se rapprocher de l’assistance sociale de la maison d’arrêt".

* Assesseurs : Cyrielle Colle et Alexia Brianti.