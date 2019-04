Gestion des données personnelles: Facebook table sur une amende record de 3 à 5 milliards de dollars

Même si le groupe a financièrement montré sa solidité au premier trimestre, l'analyste Debra Aho Williamson (eMarketer) a toutefois conseillé aux annonceurs publicitaires --qui fournissent au groupe la quasi-totalité de ses revenus grâce justement aux données personnelles qui permettent de cibler les pubs-- de "prendre note" des 3 milliards provisionnés pour la FTC.

"C'est une nouvelle importante et tout accord avec la FTC pourrait avoir des répercussions sur les façons dont les annonceurs pourront utiliser la plateforme à l'avenir", a-t-elle ajouté.

En effet, ce type d'accord comprend en général des engagements de la part de l'entreprise sanctionnée. En l'espèce, Facebook pourrait par exemple devoir promettre une utilisation plus limitée des données personnelles.

Pour autant, les ennuis de Facebook ne cesseront pas après un éventuel accord avec la FTC: le gendarme boursier, la SEC, ainsi que le ministère de la Justice enquêtent aussi sur les pratiques de Facebook, qui font également l'objet de plaintes venant d'Etats américains ou d'actionnaires, sans compter les poursuites dans d'autres pays.

Le patron Mark Zuckerberg n'a pas évoqué la FTC mercredi et a essentiellement répété son projet annoncé en mars d'amorcer un virage fondamental vers une plateforme plus intime et plus soucieuse de la vie privée, faisant la part belle aux formats éphémères (comme les petits montages "Stories") et messageries privées, par opposition au traditionnel "fil d'actualités".

Ce changement de stratégie prendra "cinq ans, voire plus", a redit le jeune multimilliardaire.

Toujours plus