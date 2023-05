Georges Kiejman, ancien avocat dans l'affaire Omar Raddad et ancien ministre, est mort

Enfant d’immigrés juifs polonais devenu avocat de renom et ministre de François Mitterrand, Georges Kiejman est mort ce mardi 9 mai à l'âge de 90 ans, annoncent nos confrères du Monde.

Il avait notamment défendu la famille de Ghislaine Marchal devant la Cour de révision à l'occasion de la tentative de révision du procès Omar Raddad.

Il avait également plaidé pour Roman Polanski, la famille de Malik Oussékine et celle de Marie Trintignant ainsi que Jacques Chirac.

Proche de François Mitterrand

Georges Kiejman avait également fait un passage au gouvernement. Il avait été nommé ministre délégué à la Justice entre 1990 et 1991 dans le gouvernement de Michel Rocard puis ministre de la Coopération internationale dans celui de Pierre Bérégovoy.

Homme de gauche et de culture proche de Pierre Mendès-France et François Mitterrand, Georges Kiejman a été pendant plus d'un demi-siècle une brillante figure du barreau associée à de retentissantes affaires judiciaires.