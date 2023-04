Fraude fiscale: le capitaine de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder condamné à de la prison avec sursis

L'attaquant international français et capitaine actuel de Monaco Wissam Ben Yedder a été condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 133.798,70 euros pour fraude fiscale en Espagne, a annoncé mardi 11 avril, un tribunal de Séville, où le joueur a évolué entre 2016 et 2019.