Fourniret/Mouzin: nouvelles fouilles dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Estelle

Ce déplacement sous haute sécurité n'a toutefois pas permis de retrouver le corps. Mais Me Hermann avait alors salué de "sérieuses avancées", soulignant que la famille attendait "de pouvoir inhumer le corps d'Estelle".

Selon Richard Delgenes, avocat de Monique Olivier, Michel Fourniret aurait indiqué certains lieux dans le parc du château à explorer.

Le tueur en série connaît bien les lieux: le couple y a vécu de 1989 à 1991, et il a continué d'y retourner régulièrement jusqu'à son arrestation en 2003.

Fourniret avait acquis le manoir avec l'argent du magot du "gang des postiches", après avoir déterré un trésor sur les indications d'un ancien codétenu et assassiné la femme de ce dernier. Un épisode rocambolesque qui a marqué un tournant dans son parcours meurtrier.

Monique Olivier a été de nouveau interrogée vendredi par la juge qui cherche à déterminer si elle en sait plus dans cette affaire. Près de 18 ans après la disparition de la fillette, le temps presse, d'autant que l'état de santé de Michel Fourniret se dégrade.

A 78 ans, ce dernier, dont l'état neurologique est inconstant, est hospitalisé depuis qu'il a fait le 20 novembre un malaise dans sa cellule de la prison de Fresnes (Val-de-Marne), selon le ministère de la Justice.

Michel Fourniret a été déclaré coupable en 2008 des meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001 et condamné à la perpétuité incompressible, puis à nouveau condamné en 2018 pour un assassinat crapuleux.

En février 2018, il a avoué avoir tué deux autres jeunes femmes dans l'Yonne: Marie-Angèle Domece, disparue en 1988 à 19 ans et dont le corps n'a jamais été retrouvé, et Joanna Parrish, 20 ans, retrouvée morte deux ans plus tard.